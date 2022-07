"Duele que me peguen": La China Suárez le responde a los ataques y a las redes sociales en su nueva canción

"Lo mío es cosa mía, lo tuyo fantasía. A veces no sé que hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía", empieza cantando Eugenia "La China" Suárez en Todo lo que dicen de mí, la canción que estrenó este jueves y marca su debut como cantante solista.

Hace dos meses, la actriz anunció su nueva carrera musical con el estreno de El juego del amor donde cantó junto al músico cordobés Celli.

Pero este jueves hizo su debut como solista con Lo que dicen de mí, que se publicó en exclusiva en un videoclip que se puede ver en Especiales Star+, la misma plataforma de streaming en la que decidió hacer su primera entrevista después del escándalo que la vinculó con Mauro Icardi y Wanda Nara.

"La escribí en medio de un medio-ataque. Estaba en un muy mal día porque no sé qué estaba diciendo, estaba triste. De ahí nace esta canción", explicó la artista en un clip antes de estreno del video musical. "En otro momento ni siquiera hubiera hablado de esto. Lo tenía muy tapado, muy oculto, no quería ni siquiera iluminar el problema pero lo acepté y ya sé que es parte de mi vida".

Suárez se refirió al deseo de convertir sus experiencias en un hecho artístico mediante la música y espera ir encontrando su estilo propio a medida que vaya haciendo canciones. Espera, también, que "en algún momento vengan canciones más felices".

"La gente que me ve de afuera por ahí piensa que las cosas no me afectan, porque tengo una personalidad bastante avasallante pero la realidad es que soy muy vulnerable como la mayoría de las personas, sobre todo los que estamos muy expuestos".

"A veces me pasa, como a mucha gente con sus cosas, que a lo mejor puedo con todo. La verdad es que poder puedo, porque siento que tengo personalidad y los pies sobre la tierra, miro a mi al rededor y veo a mis hijos que tienen salud, mis amigos que me quieren, mi familia. Y soy consciente de que eso es lo importante. Pero a veces me cuesta entender la maldad o en ensañamiento, o la gente que está muy preocupada de lo que hace el otro con su vida".

Suárez intenta mostrar su cara más vulnerable. Eso que siente al vivir bajo la mirada de la opinión pública. Y, aunque no lo dice concretamente, es inevitable no vincularlo al hostigamiento que vivió cuando se desencadenó el escándalo que los medios llamaron #WandaGate.

En 3 minutos y 23 segundos, la artista se refiere a la exposición de su vida en los medios y las redes sociales. "Me llama mi familia, leyeron las noticias / No saben mas que decir, atrás de un falso perfil se esconden todos los días", canta. "A veces quiero escapar para olvidarme de todo".

"Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo / Duele que me peguen mucho más que a ellos, algo se desarma en el suelo", escribió la artista en la letra de su primera canción en su carrera solista y agrega: "Y ya que quieren hablar, ¿por que no hablamos de todos?".

El videoclip, que se puede ver exclusivamente en la plataforma de streaming, lo dirigió la fotógrafa argentina Sofía Malamute: “Por suerte nos unimos para hacer este video. Entendió perfecto lo que quería y el resultado fue increíble”, dijo la artista en su cuenta de Instagram.

La carrera de Suárez comenzó en 2003 con la serie infantil Chiquititas, pero realmente despegó en 2007 con su participación en Casi Ángeles y el grupo juvenil derivado de la telenovela, Teen Angels, donde se desempeñó como cantante por primera vez llegando a hacer giras mundiales y llenar teatros.