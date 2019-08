La controvertida película que nunca veremos

Hay varias formas de ejercer la censura y la autocensura, y una de ellas está directamente relacionada a aspectos económicos que puedan tener incidencia negativa. Así pues, incluso el empresario más arriesgado pensaría dos veces antes de estrenar una obra teatral controvertida que podría generar una situación de escándalo colectivo y por ende originar un boicot colectivo contra su compañía y llevarlo a la ruina. Por el estreno de una obra con aura de problemática, difícilmente se vaya a arriesgar a comprometer su trayectoria y sus finanzas, con las cuales da de comer a varias familias.

A los escritorios de los productores de Hollywood llegan cada año miles (sic) de proyectos con la intención de poder transformarse algún día en películas con distribución mundial. Algunos consiguen su objetivo, no obstante, la mayoría es rechazada y la distinguida minoría que al final conforma la lista de proyectos seleccionados por su calidad artística, o bien por tener potencial de éxito, debe pasar la revisión final de un comité que analiza los pro y los contras, esto es, la viabilidad comercial de la futura producción.

Puede pasar que un proyecto sea muy atractivo desde la parte exclusivamente artística, pero carezca de futuro comercial. En estos casos, quien ha presentado el proyecto, al borde del nocaut pues la situación puede ser decepcionante, debe empezar de fojas cero y comenzar nuevamente la insoportable de tarea de buscar un nuevo productor.

Sin embargo, también puede darse el caso, excepcional si se quiere, que un proyecto consiga financiación, que se lleve adelante, pero cuando llega la hora del estreno alguna inesperada situación se presenta, generando un dilema grande para quienes hicieron la inversión: ¿se debe seguir adelante, invirtiendo más millones de dólares en la promoción y en todo lo que tenga que ver con el marketing, o bien se cancela el estreno, minimizando los efectos de lo que podría ser un riesgo financiero mayor?

Un proyecto, ya transformado en filme, y el cual había generado muchas expectativas, acaba de correr esta suerte, dejando sorprendidos al público y al periodismo, pues se trataba de una de las películas que más interés previo había despertado en el segundo semestre del presente año.

Los estudios Universal han cancelado el estreno de The Hunt (La caza), filme que cuenta la historia de élites ricas que secuestran a personas normales en los estados de Wyoming y Mississippi (donde hay mayoría de votantes republicanos) y luego las liberan en la naturaleza para ser cazadas por ‘cazadores’ que pagan por lo que los participantes llaman “un deporte”. Las 12 presas humanas elegidas despiertan en un claro del bosque y descubren que liberales ricos los están cazando. The Hunt está protagonizado por Hilary Swank (ganadora de dos Oscar) y Betty Gilpin (protagonista de la serie GLOW).

Debido a los actos criminales ocurridos días atrás en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, además de la presión ejercida por sectores políticos, de Donald Trump (mediante sus diarios tuits) para abajo, y a consecuencia de la ola de violencia que afecta a la Unión Americana, los estudios Universal decidieron archivar definitivamente la película antes de su llegada a los cines, prevista para el 27 de septiembre.

The Hunt pintaba para tener buena vida en la taquilla, considerando que la realizaron los mismos productores de la saga The Purge (La noche de la expiación) y Get Out! (Huye), dos filmes en la misma línea de violencia, los cuales mezclaron con diferentes grados de efectividad el thriller con el cine de terror, presentando una visión radicalmente escéptica sobre la condición humana. Son también los productores de la nueva entrega de la histórica saga Halloween.

El concepto del filme que nunca veremos se basa en una idea desarrollada en el cuento The Most Dangerous Game (El juego más peligroso), escrito por Richard Connell (1893-1949) y publicado en la edición del 19 de enero de 1924 de la revista Colliers, que se editó entre los años 1888 y 1957. En 1932 se estrenó la primera adaptación cinematográfica, la película homónima, The Most Dangerous Game, con Joel McCrea como protagonista.

Para quienes crean en extrañas coincidencias sin aparente explicación racional, aquí va una. El director de The Hunt es Craig Zobel (1976- ), cuyo filme anterior, Z for Zachariah (2015), tuvo como protagonista a Margot Robbie (quien interpreta a Sharon Stone en el nuevo filme de Quentin Tarantino, Había una vez en Hollywood). A pesar de recibir críticas favorables, Z for Zachariah se convirtió en uno de los mayores fracasos comerciales de la década actual, habiendo recaudado únicamente la ínfima cifra de US$ 121. 461. Zobel planeaba tener su revancha con el estreno de The Hunt, pero la mala suerte, al parecer, lo sigue acompañando.