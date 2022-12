La despedida de Nacional “entre lágrimas” del arquero juvenil que hizo un gol clásico y fue campeón del Intermedio

Guillermo Centurión, uno de los arqueros juveniles de Nacional, que llegó a debutar en Primera y que es recordado porque hizo un gol de arco a arco en un clásico de formativas ante Peñarol, anunció este jueves que deja el club.

En una sentida carta y “entre lágrimas”, el golero comunicó que no seguirá en el club.

“Se cierra un año y con el, un ciclo”, señaló. “Una etapa, quizás la más importante de mi vida, donde viví muchos momentos alegres como también tristes, momentos donde estuve en la cima como también en lo más profundo de un pozo, momentos que me hicieron madurar y aprender cosas a muy temprana edad”, escribió el golero de 21 años.

“Una etapa por la cual voy a estar agradecido siempre a Nacional por formarme no solo como jugador, sino también como persona, a cada funcionario que conocí, cada entrenador, compañero, cada persona que me ayudó de alguna manera a que yo pueda cumplir uno de mis mayores sueños, jugar en la Primera del club que mi padre fue y me hizo hincha desde chico”, agregó.

Centurión se hizo conocido por un gol que marcó en un clásico de formativas de Sub 14, al tomar la pelota en su área, salir corriendo llevándola con sus pies, pasar al arquero rival y definir.

Además, en enero de 2021 le tocó atajar en Primera, en su debut en el arco de Nacional, en la final ante Wanderers por el Torneo Intermedio.

Nacional fue campeón del ese título mediante los penales, en los que el juvenil tapó los remates de Ignacio González y Gastón Bueno. Ese fue su único partido en los albos.

Tras el fin de esa temporada, en 2021 fue cedido a Villa Española y atajó en Primera división.

En 2022 volvió a Nacional, entrenó, pero no tuvo oportunidades en el primer equipo.

Ahora, se despidió. “¡Gracias! Me hubiera gustado terminar de otra manera, pero si así se dio es porque así tenía que ser”.

“Gracias también a las personas que siempre me apoyaron, la hinchada, mi familia, amigos y pareja, me ayudaron a no bajar los brazos y seguir luchando. Fueron 8 hermosos años defendiendo estos colores que, entre lágrimas, hoy me toca dejar atrás. Ojalá sea un hasta pronto mi querido Nacional”, cerró su mensaje.