Guillermo Centurión: "Sinceramente, el primer penal fue todo mérito de Romay"

Guillermo Centurión vivió su primer gran noche en el arco de Nacional. Debutó, atajó dos penales y el equipo ganó el primer título del año, el Torneo Intermedio, tras vencer a Wanderers. Para contar con apenas 19 años, no es poco. Y por eso, a la salida del Centenario, varios hinchas que merodeaban por ahí, se acercaron a pedirle fotos y a saludarlo, mientras su novia lo esperaba en un auto. Antes de irse, dialogó con Referí.

¿Qué siente en este momento?

Siento una felicidad y un orgullo enorme. Estoy contento, no solo por lo que se logró acá, sino porque pude dar una alegría inmensa a mi familia que me apoyó siempre. También contento por el grupo que entrenó muy fuerte y lo merecía.

Un debut soñado para dedicárselo a su papá en el cielo.

Cada penal que tapé sentí que él estaba detrás del arco, se los dediqué a él.

D. Carreño

¿Por qué se quedó parado en el primer penal, el de Nacho González?

Sinceramente, fue mérito de Romay (Leo, entrenador de goleros). Él me dijo que me pare en el medio, que me aguante ahí, yo estaba con un poco de duda pero le hice caso. Por suerte fue al medio y suave.

¿Y en el otro que tapó, a Gastón Bueno?

Intuición. Miró mucho el palo contrario y dije, 'es obvio que me la cruza', y fui convencido.

¿Cómo se sintió durante el partido?

Bien, cuando comenzó tuve un poco de nervios por ser el debut, pero después el equipo hizo un desgaste enorme, se corrió todo.

¿La primera pelota que atajó le dio seguridad para el resto?

Fue un desborde, echan un centro atrás y le rebota a Renzo (Orihuela). Me pegó en la mano y un poquito antes de la línea la cacé. Cuando agarré esa pelota, la primera en mi debut, fue algo hermoso.

D. Carreño

¿Quién le habló más antes del partido?

Mi familia me llamó todo el día y el apoyo que recibí de los compañeros en la semana fue inmenso.

Después de perder dos finales el año pasado, era importante ganar esta.

Más que nada el equipo lo merecía porque estuvo entrenando fuerte, se merecía que pase una cosa tan linda como esta.

También es un envión para un plantel tan joven.

Claro que sí. Una de las cosas que se puede destacar este año en Nacional es que hay pila de gurises de Formativas en Primera y es lindo que puedan jugar, estar en el banco, que vivan y sientan lo lindo que es esto.

"No te olvides de los pibes", le gritaba alguien detrás de una valla. Centurión se acercó y se tomó una foto, en una noche que no olvidará jamás.