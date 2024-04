Nadal: "Me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar de cada momento"

El español Rafael Nadal afirmó este lunes tener la sensación de que esta edición del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, torneo que ha ganado hasta en doce ocasiones, será la última que dispute en su carrera.

"Me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar de cada momento", manifestó en una sala de prensa abarrotada de periodistas después de completar su último entrenamiento en el RCT Barcelona-1899, antes de debutar este martes el italiano Flavio Colbolli (número 63 de la ATP).

El balear lleva desde el miércoles ejercitándose en la capital catalana. "Ha sido una semana de entrenamientos muy positiva. He estado entrenándome aquí con jugadores que tienen un gran nivel y me he sentido bien. Me siento listo para competir", destacó.

"Es un regalo estar en #Barcelona. Me lo tomo como mi último año. Tengo este sentimiento ahora. No estar en Montecarlo la semana pasada me dolió. Pero las cosas mejoraron. Me siento listo para jugar mañana. Tengo esa ilusión".



Nadal, que hace tres meses y medio que no disputa un partido oficial, desde que perdió en tercera ronda de Brisbane ante el británico Jordan Thompson, recordó que el de Barcelona será "solo" su segundo torneo del año.

Las molestias abdominales que le impedían ejecutar su saque con normalidad parecen haber remitido y, a sus 37 años, se toma como "un regalo" volver "a competir" en uno de sus torneos fetiche.

"No estar en Montecarlo me dolió, pero por suerte las cosas han mejorado esta semana y me siento suficientemente a gusto para jugar mañana", explicó Nadal, quien insistió en que tiene "la sensación" de que esta será su última aparición en el Godó.

En cualquier caso, el trece veces ganador de Roland Garros adelantó que piensa "salir a por todas" este martes, ya que su objetivo es "disfrutar y ser competitivo" sobre la arcilla de la capital catalana hasta el último día.

La renuncia por lesión de su compatriota Carlos Alcaraz deja al torneo sin el campeón de sus dos últimas ediciones y frustra una hipotética semifinal con Nadal, pero el mallorquín restó importancia a este hecho.

"Me sabe mal por él, porque no puede jugar un torneo importante que ha ganado dos veces, y le deseo que se recupere rápido y bien. Pero yo no estoy capacitado para pensar en semifinales", concluyó. EFE