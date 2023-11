La Directora del FMI felicitó a Javier Milei

“Felicitaciones al Presidente electo Javier Milei. Esperamos trabajar estrechamente con él y su administración en el próximo período para desarrollar e implementar un plan sólido para salvaguardar la estabilidad macroeconómica y fortalecer el crecimiento inclusivo para todos los argentinos”, manifestó Georgieva.

Congratulations to 🇦🇷 President-elect Javier Milei @JMilei. We look forward to working closely with him and his administration in the period ahead to develop and implement a strong plan to safeguard macroeconomic stability and strengthen inclusive growth for all Argentinians.