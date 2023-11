La dura despedida de la revista estadounidense "Rolling Stone" a Henry Kissinger

Henry Kissinger murió el miércoles en su casa de Connecticut a los 100 años, y a contramano de la marea de editoriales, columnas de opinión y artículos laudatorios aparecidos en los medios del mundo, la revista Rolling Stone publicó una nota firmada por el periodista estadounidense Steve Ackerman, que desde su título, “Henry Kissinger, un criminal de guerra amado por la clase dirigente norteamericana, finalmente murió”, propone una visión revulsiva y crítica de la trayectoria del ex secretario de Estado durante la presidencia de Richard Nixon.

Ackerman comienza su nota con una comparación urticante entre la ejecución del asesino en masa Timothy McVeigy y las repercusiones del fallecimiento de Kissinger. El Supremacista blanco fue ejecutado mediante una inyección letal el 19 de abril de 1995 por asesinar 168 personas al detonar una bomba en un edificio federal de Oklahoma.

El historiador de la Universidad de Yale, Greg Grandin, autor de la biografía Kissinger’s Shadow, estima que las acciones de Kissinger desde 1969 hasta 1976, un período de ocho breves años en los que dirigió la política exterior de Richard Nixon y luego de Gerald Ford como asesor de seguridad nacional y secretario de Estado, significaron el fin de entre tres y cuatro millones de personas. Eso incluye “crímenes por comisión”, explicó, como en Camboya y Chile, y por omisión, como dar luz verde al derramamiento de sangre de Indonesia en Timor Oriental; el derramamiento de sangre de Pakistán en Bangladesh, y la inauguración de una tradición estadounidense de utilizar y luego abandonar a los kurdos.

Cuando los Kissinger del mundo fallecen, afirma Ackerman, su humanidad, su propósito y sus sacrificios ocupan un lugar destacado en la mente de los respetables. Las élites estadounidenses retrocedieron disgustadas cuando un gran número de iraníes salieron a las calles para honrar a uno de sus monstruos, Qassem Soleimani, después de que un ataque con aviones no tripulados estadounidenses ejecutara al jefe de seguridad exterior iraní en enero de 2020. Soleimani, a quien Estados Unidos declaró terrorista y asesinado como tal, mató a muchas más personas que Timothy McVeigh. Pero incluso si le atribuimos todas las muertes en la Guerra Civil Siria, nunca en los sueños más locos de Soleimani podría haber asesinado a tantas personas como Henry Kissinger.

Cada persona que murió en Vietnam entre el otoño de 1968 y la caída de Saigón, y todos los que murieron en Laos y Camboya, donde Nixon y Kissinger ampliaron secretamente la guerra a los pocos meses de asumir el poder, así como todos los que murieron después, como el genocidio camboyano que su desestabilización puso en marcha, murió a causa de Henry Kissinger.

Ackerman afirma que nunca sabremos lo que pudo haber sido, la pregunta en la que insisten los apologistas de Kissinger y aquellos en la élite de la política exterior estadounidense que se imaginan en el lugar de Kissinger cuando explican sus crímenes. Sólo podemos saber lo que realmente pasó. Lo que realmente sucedió fue que Kissinger saboteó materialmente la única posibilidad de poner fin a la guerra en 1968 como una apuesta cubierta para asegurarse de alcanzar el poder durante la administración de Nixon o la de Humphrey. Probablemente nunca se conocerá un recuento real de todos los que murieron.

Desde febrero de 1969, semanas después de asumir el cargo y hasta abril de 1970, aviones de combate estadounidenses lanzaron en secreto 110.000 toneladas de bombas sobre Camboya. En el verano de 1969, según un coronel del Estado Mayor Conjunto, Kissinger (que no tenía ningún papel constitucional en la cadena de mando militar) seleccionaba personalmente los objetivos de los bombardeos. “Henry no sólo estaba examinando cuidadosamente las redadas, sino que también estaba leyendo la información en bruto”, dijo el coronel Ray B. Sitton al periodista de investigación Seymour Hersh para la biografía The Price of Power.

Una segunda fase de bombardeos continuó hasta agosto de 1973, cinco meses después de que las últimas tropas de combate estadounidenses se retiraran de Vietnam. Para entonces, las bombas estadounidenses habían matado a unas 100.000 personas de una población de sólo 7.000.000. La fase final del bombardeo, que ocurrió después de que los Acuerdos de Paz de París ordenaran la retirada de Estados Unidos de Vietnam, fue la más intensa, un acto de cruel venganza por parte de una superpotencia frustrada.

Camboya, como antes Laos, era un país formalmente neutral, lo que significa que bombardearla era una agresión ilegal según la Carta de las Naciones Unidas.

En su nota, Ackerman afirma que la Guerra Fría fue un equilibrio geopolítico entre dos grandes potencias. El propósito del arte de gobernar de la Guerra Fría era maximizar la libertad de acción estadounidense para imponer la voluntad de Washington al mundo (una contienda de suma cero que significaba restringir la capacidad de la Unión Soviética para imponer la de Moscú) sin la desestabilización, o el Armagedón absoluto, que resultaría de perseguir una derrota final de los soviéticos.

Esa última parte explica gran parte de la hostilidad de la derecha extrema hacia Kissinger. Kissinger representó el anticomunismo sin celo ideológico. Fue un practicante enérgico, incluso implacable, de la Guerra Fría, teatro del conflicto anticomunista. Pero al igual que George Kennan antes que él, Kissinger pensaba que ver la Guerra Fría en términos ideológicos era no entender el punto central de la cuestión. La cuestión era el dominio geopolítico estadounidense, algo que se mide con impunidad y se logra por cualquier medio necesario.

La consolidación del control burocrático por parte de Kissinger fue punitiva y paranoica. Usó el miedo a las filtraciones internas para lograr que el FBI interviniera los teléfonos de su personal y de los periodistas que sospechaba que recibían su información.

Su convicción sobre el “excepcionalismo” estadounidense a sangre fría fue el tono perfecto para hablarle a una clase dominante sacudida. Anthony Lake, que se convertiría en asesor de seguridad nacional de Bill Clinton, finalmente dimitió en mayo de 1970, junto con su colega Roger Morris. Sus puntos de ruptura fueron la escalada de Vietnam, el alcoholismo de Nixon y las escuchas telefónicas subrepticias de la Casa Blanca que Nixon también llevó a cabo para imponer su lealtad.

Pero Lake y Morris optaron por no hacerlo público. "Considero que no haberlo hecho es el mayor fracaso de mi vida", le dijo Morris a Hersh para The Price of Power. "No lo hicimos con el único cálculo de que destruiría a Henry". Semanas más tarde, Kissinger, a través de Haig, hizo que el FBI interviniera las líneas telefónicas de Lake.

El 4 de septiembre de 1970, los chilenos eligieron presidente al socialista democrático Salvador Allende. El programa de Allende fue más que redistribucionista. Exigió reparación a Estados Unidos por explotarlo. Chile es rico en cobre y, a mediados de la década de 1960, el 80% de su producción de cobre estaba controlada por corporaciones estadounidenses, en particular las empresas Anaconda Copper y Kennecott.

Fue este tipo de política inaceptable lo que llevó a Kissinger a comentar, durante una reunión de inteligencia unos dos meses antes de la elección de Allende: "No veo por qué tenemos que quedarnos de brazos cruzados y observar cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de sus propios países".

La política de Kissinger de derrocar a Allende (“¿Por qué no apoyar a los extremistas?”, que escupió en una reunión en la Casa Blanca en diciembre de 1970 con el jefe de operaciones encubiertas de la CIA, Tom Karamessines), dio sus frutos el 11 de septiembre de 1973, cuando una junta militar tomó el poder, lo que provocó el suicidio de Allende. Estaría entre los primeros de 3.200 chilenos en morir violentamente bajo el régimen de 17 años de Augusto Pinochet y su Caravana de la Muerte, por no hablar de las decenas de miles torturados y encarcelados. “En el período de Eisenhower, seríamos héroes”, le dijo Kissinger a Nixon en una conversación telefónica días después del golpe.

Ese golpe fue sólo el comienzo. Al cabo de dos años, el régimen de Pinochet invitó a Milton Friedman, Arnold Harberger y otros economistas de la Universidad de Chicago para que los asesoraran. Chile fue pionero en la implementación de su agenda: severa austeridad presupuestaria gubernamental, ataques implacables contra los trabajadores organizados y privatización de activos estatales, incluida la atención sanitaria y las pensiones públicas.

Luego de su alejamiento del poder, Pinochet fue arrestado en 1999 en Londres gracias a una iniciativa de Baltazar Garzón, un juez español que investigaba la Operación Cóndor. Kissinger instó a los británicos a no extraditar al general. "Sería muy feliz si a Pinochet se le permitiera regresar a casa", dijo a un entrevistador. "Este episodio duró bastante y todas mis condolencias están con él".

Dos años más tarde, la administración de George W. Bush respondió con desdén a los esfuerzos de la Corte Suprema de Chile por obligar a Kissinger a testificar. "Es injusto y ridículo que un distinguido servidor de este país sea acosado de esta manera por tribunales extranjeros", le dijo un funcionario al Daily Telegraph. El periódico señaló que Kissinger era un “asesor informal” de Bush, como lo fue de muchos presidentes.

Ackerman puntualiza finalmente que Kissinger vivió durante más de medio siglo en el mundo que había creado. Él era su arrogancia. Podía ver que la guerra de Irak sería un desastre, pero la aceptó de todos modos y declaró: “Los argumentos para eliminar la capacidad de destrucción masiva de Irak son extremadamente sólidos”. El cálculo de Kissinger, expresado de la manera más directa y noble posible, es que la aceptación de un desastre inminente es el precio de influir en él y, por tanto, mitigarlo.

Su adaptación a la inevitabilidad de decisiones políticas que consideraba una locura se remonta a su aceptación de Nixon en 1968. ¿Cuántas fueron las vidas de vietnamitas, camboyanos o iraquíes en comparación con la oportunidad que tuvo Kissinger de ayudar a dar forma a la historia?

(Extractado de Rolling Stone)