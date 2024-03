La dura situación de Silvina Escudero luego de perder un embarazo: "Creí que me moría"

Son días de profundo dolor para Silvina Escudero, quien junto a su esposo, Federico, atraviesa el difícil momento de la pérdida de su embarazo. La actriz había compartido a principios de enero la trágica noticia sobre la interrupción de la gestación en la semana 14, y ahora profundizó sobre cómo están enfrentando este delicado período.

En una entrevista en el programa de Catalina Dlugi en La Once Diez, Escudero se sinceró sobre sus sentimientos: “La verdad es que creí que me moría, algo en mí no volvió a ser igual, dudo en volver a ser la misma, pero intento guardar los lamentos y la oscuridad para comunicar lo positivo. Y lo positivo es que sí se puede salir”. Destacó la importancia de mantener la fe y la certeza de que Dios tiene un plan trazado, aunque reconoció la falta de control sobre muchas cosas en la vida.

“Cuando uno atraviesa situaciones tan trágicas, no vuelve a ser la misma persona, uno tiene un nuevo comienzo. La vida determinará qué haré, soy muy creyente y muy cuidadosa porque mientras yo paso por esto, otros están pasando por situaciones difíciles”, expresó la bailarina. Subrayó que todos enfrentan pérdidas y duelos, pero con el tiempo se van reconstruyendo y encontrando la fortaleza para seguir adelante.

En cuanto al duelo de su esposo, con quien se casó a fines de 2022 y que mantiene un perfil bajo, Silvina reveló: “Mi marido está tan roto como yo. Me preguntan mucho por cómo estoy o cómo me siento y nunca me preguntan por él. Él estuvo muy cerca. Yo no me creía fuerte y me doy cuenta de que soy sensible, pero también muy fuerte”, compartió, visiblemente emocionada.

El dolor de Silvina Escudero

"Los duelos son largos, solitarios y silenciosos, a pesar de que uno pueda salir a la vida, enfrentarla y mostrar una sonrisa. Este es un tema del que no se habla, y hay miles de mujeres que me han enviado mensajes contándome sobre esto", expresó Silvina, conmovida por la experiencia que está atravesando.

“Me di cuenta de que soy muy afortunada en mis relaciones, que he cultivado lazos muy fuertes a lo largo de mi vida, y que me apoyan cuando estoy mal y me acompañan cuando estoy bien. Incluso mis mascotas", destacó, sobre el consuelo que encuentra en sus animales.

“Mi gatita, que está enferma, me ha enseñado que, estemos rotos o no, uno tiene que enfrentar la vida porque no hay otra opción. Con el tiempo, uno aprende que la vida es dura y difícil, pero también hermosa y vale la pena vivirla", concluyó Silvina, quien había estado alejada de los medios desde 2019, cuando decidió embarcarse en la búsqueda de la paternidad junto a su pareja.

El agradecimiento de Silvina Escudero a sus seguidores

Al compartir la dolorosa noticia, la ex vedette expresó su gratitud hacia sus seguidores por sus mensajes llenos de amor. "Gracias a todos por sus mensajes tan lindos y llenos de amor", escribió, acompañado de un emoji de corazón en una selfie rodeada de sus perros. "¡Gracias!”, añadió, agradeciendo también por las muestras de apoyo recibidas a través de Facebook y WhatsApp, mientras se abría por primera vez a hablar del tema.

Además, Silvina encuentra refugio en su hermana, Vanina Escudero, quien regresó a Argentina después de vivir en Uruguay y se ha convertido en uno de sus grandes apoyos en este momento tan desafiante de su vida.