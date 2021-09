La espectacular coreografía con la que París 2024 tomó el relevo olímpico

Let's get excited, we just can't hide it



Pour la première fois de son histoire, la France organisera en 2024 les Jeux Paralympiques d'été !

Voyons grand !



For the first time in history, France will organize the Summer Paralympic Games in 2024!

Let's go big!



🔴🔵🟢 #Paris2024 pic.twitter.com/CgvF5NxleW