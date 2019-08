La exfiscal Guianze califica de falsas y “repugnantes” las acusaciones del abogado italiano Galiani

La exfiscal Mirtha Guianze consideró disparatadas, “repugnantes” y sin ningún fundamento las acusaciones recibidas de parte del abogado italiano Fabio Galiani, que representó a Uruguay en la primera instancia del juicio por el Plan Cóndor celebrado en Roma.

Guianze negó haber pretendido que no se citara a militares a declarar o haber estado influida en lo más mínimo por su parentesco con el oficial de la Armada Carlos Guianze, quien fue superior de Néstor Tróccoli, uno de los enjuiciados en Roma y el único que estuvo presente en el juicio.

La exfiscal dijo que Carlos Guianze, hoy fallecido, fue un primo segundo de su padre, con el que no tuvo relación.

“Fui yo la que le hablé de su existencia a Galiani. Yo misma le mostré unos papeles donde aparecía ese primo de mi padre, como una anécdota. Para mí nunca fue algo importante”, declaró.

Guianze dijo que no tuvo trato con ese pariente y que desconoce casi todo sobre su vida, salvo que fue un militar de la Armada que actuó en la dictadura.

Respecto a un documento enviado por Galiani al portal Infobae, en el cual el marino Alex Lebel nombra a Carlos Guianze en su testimonio, pero que cuando se tradujo tal documento al italiano para presentarlo en el juicio, ese nombre fue omitido, Guianze dijo no conocer el caso por no haber leído el artículo del medio argentino.

Sobre las dos hojas perdidas del legajo de Tróccoli, en las que consta que Carlos Guianze estuvo presente en uno de sus “interrogatorios”, negó que se las hiciera desaparecer a la hora de presentar las pruebas. Por el contrario, sostuvo que fue el abogado italiano quien las omitió ante el tribunal.

“A Galiani se le dieron dos copias del legajo completo de Tróccoli. Fue él quien no presentó esas hojas en el juicio”, señaló.

En cuando a la acusación del abogado italiano de que ella habría influido para que no se tomara como testigos a militares, la exfiscal también negó que eso haya sido así. “Yo era solo una testigo en el juicio”, sostuvo y explicó que ella no tuvo nunca el poder de decidir quién era citado y quién no. “Los testigos se decidían en base a una lista que proponían los abogados y la fiscalía, y finalmente el tribunal decidía si los aceptaba o no”.

“Además, es disparatado decir que yo no quería citar militares. ¡Como fiscal en Uruguay hice pasar por el juzgado a cuánto militar he podido!”, dijo.

Guianze también negó la acusación de Galiani de que pretendía que las actuaciones sobre crímenes en la Armada quedaran circunscriptas a Tróccoli y al marino Juan Carlos Larcebeau, hoy preso en Uruguay, condenado por el juez Luis Charles en el mismo juicio que llevó a la cárcel al exdictador Gregorio Álvarez.

“Eso no es así. Pero en Roma ya estaba la lista de acusados, no se podían agregar nuevos imputados. Si Galiani o cualquier otra persona quiere imputar a alguien más, es necesario hacer un nuevo juicio”, manifestó.

En cuando a por qué no se toma en cuenta el testimonio del exsoldado Sergio Pintado Otero -que Galiani sugiere se debe a algún tipo de encubrimiento- Guianze manifestó que en efecto no se trata de una fuente confiable. Relató que Pintado se presentó en Uruguay en diversas instituciones vinculadas a los derechos humanos reclamando dinero, a veces viviendo en situación de calle, y que su modo de comportarse y sus dichos no inspiraban confianza.

Guianze calificó como “un disparate redomado” que el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, se negara a excavar en un sitio donde Pintado habría señalado que podría estar enterrado un desaparecido.

Tal fue un ejemplo de lo que considera infundios “repugnantes” de Galiani.

En declaraciones a El Observador, Toma también negó que eso haya ocurrido.

Guianze relató que Galiani tuvo una actitud agresiva y conflictiva durante todo el juicio, al punto de acosar hasta el llanto a una testigo contra Tróccoli, razón por la cual su testimonio terminó perdiendo efectividad. Tal episodio -dijo- le costó al abogado una observación por parte del tribunal italiano.

“Se peleó con testigos, con la fiscal, evidentemente es una persona con un carácter muy especial”, dijo Guianze.

Respecto a qué puede motivar las acusaciones de Galiani, la exfiscal dijo que no puede saberlas con exactitud. “Esa es la pregunta del millón. Él es una persona problemática, pero creo que esto va a más allá de que se pueda sentir dolido o despechado. Creo que hay algo más, pero prefiero no decirlo por el momento”.

Guianze lamentó que toda esta polémica ocurra antes de que se conozcan los fundamentos del fallo en Roma y mientras Tróccoli -que fue condenado a cadena perpetua en segunda instancia- tramita un pedido de casación del juicio, para lo cual debería demostrar que hubo algún tipo de error de procedimiento.