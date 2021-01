La exportación récord de miel no refleja la realidad del sector

Ruben Riera, presidente de la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU) confirmó a El Observador que se superaron las cifras récord de exportación, pero dijo que el volumen no refleja una situación muy favorable para el sector.

“Quien ve esos números dice ‘que bien está el sector’, pero hay que esperar. Si bien hay un ambiente muy positivo en la apicultura, porque los precios están al alza para el productor, la miel que se ha vendido, esos 15 millones, no superaban hasta noviembre los US$ 2 por kilo, es decir, que por esa miel el productor ganó muy poco dinero, o sea trabajó a perdida”, indicó.

Los apicultores que exportaron en 2020, detalló el presidente de SAU, tenían producción remanente que estaba desde hace unos tres o cuatro años en los galpones. “Prácticamente a fines de agosto o setiembre se vendió toda la miel que había en stock, y aún quedaba. Ahora ya superamos los 15 millones de kilos, pasamos la cifra récord pero hay que sumar varios millones de kilos que estaban en los galpones de hace dos o tres zafras anteriores”.

El sector apícola en Uruguay se especializa fuertemente en la exportación de miel natural. En 2019, en el Registro Nacional de Propietarios de Colmenas había 2.489 apicultores, que tenían un total de 560.983 colmenas. Esas cifras aún distan de los niveles del quinquenio 2014-2018, años en los que se registraron, en promedio, 580 mil colmenas.

El promedio de colmenas por propietario es de 225, estos números muestran que se mantiene una tendencia a la concentración por propietario.

Entre los apicultores que hay a nivel nacional, hay micro y pequeños productores que se distribuyen por todo el país.

La baja de precios a nivel internacional ha afectado en los últimos años al sector, este problema se suma a menores rendimientos por colmena que se han dado en los últimos años a nivel nacional.

El rendimiento promedio estimado en 2019 fue de 16,5 kilos de miel por colmena al año. Eso representa una caída del 4% en comparación con 2018. Según estos datos el rendimiento por colmena se ubica prácticamente en el mínimo valor de los últimos 10 años (solamente se registra un menor rendimiento en 2010, año en que el rendimiento promedio por colmena fue de 16,3 kg).

Con respecto a las condiciones de producción, los menores rendimientos pueden deberse, según detalla el anuario de Opypa, a cambios en las condiciones ambientales de los últimos períodos, inviernos y veranos con temperaturas extremas, períodos de inundaciones y de déficit hídrico, así como al uso de agroquímicos, que ha preocupado fuertemente a los apicultores en los últimos años.

“No estamos en una situación muy buena porque la productividad lentamente va a la baja, el promedio por colmena va bajando y es difícil saber cual será el resultado de la zafra de este año, porque cierra en mayo. Hay muchas zonas que hoy están con productividad cero o muy pobres a raíz de la sequía. Hay zonas buenas y otras malas, a esta altura del año es muy difícil saber cual será el balance final”, comentó Riera.

Ahora, la expectativa de suba de precios en los mercados internacionales anima, explicó, pero los productores uruguayos aún no lo ven porque la zafra está en curso.

“Hasta ahora, los aumentos que se les están dando a la miel que se le paga al productor no se ven en el volumen de exportación, porque la miel no sale de un día para el otro. Hoy por hoy no tenemos vendida la miel de esta zafra”, detalló el presidente.