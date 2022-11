La factura mundial por la importación de alimentos se encarecerá un 10% este año

Los precios internacionales de los alimentos registraron en octubre un descenso del 14,9% con relación al valor máximo alcanzado en marzo de este año, pero se mantienen un 2% por encima del valor registrado en el mismo mes del año pasado, según el índice que elabora la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Según el indicador, que consiste en una canasta que promedia de los índices de cinco grupos de productos básicos ponderados según las cuotas medias de exportación de cada uno de los ítems, los precios se mantuvieron casi sin variaciones con relación a setiembre, ya que el aumento de los cereales casi compensó la disminución otros productos, como los aceites vegetales, los productos lácteos, la carne y el azúcar.

En ese contexto, y pese a la que el barómetro de los precios mundiales de los productos alimenticios descendió por quinto mes consecutivo en agosto para estabilizarse en el bimestre setiembre-octubre, la FAO advirtió que la factura mundial por la importación de alimentos se elevará este año a US$ 1,94 billones, nivel que implica una suba interanual del 10%, dinámica que impactará con especial fuerza en los países más pobres.

La evaluación, que forma parte del informe semestral sobre “Perspectivas Alimentarias”, puntualiza que la facturación de las importaciones de insumos agrícolas, y en particular de fertilizantes, podría aumentar hasta un 48% debido a que “los países aumentarán los volúmenes adquiridos por muy altos que sean los precios”, mientras que los pobres “pagarán más, pero obtendrán menos”, incrementando así la crisis alimentarias en muchas regiones del mundo.

Según la evaluación de la FAO, “los países más vulnerables desembolsaron una suma similar a la del año pasado para comprar alimentos, pero con una disminución de un 10% en volumen”. África subsahariana, que ya sufre de desnutrición, gastará US$ 4.800 millones adicionales por sus importaciones alimentarias, aunque los volúmenes comprados serán más bajos.

Los especialistas del organismo señalan que el aumento generalizado de la factura alimentaria está directamente relacionado con la guerra entre Rusia y Ucrania, dos superpotencias agrícolas que explican el 30% del comercio mundial de trigo y el 78% de las exportaciones de aceite de girasol, aunque el primer incremento importante de los productos agrícolas se haya producido con la recuperación económica que se registró durante la postpandemia.

"Con la última actualización, el índice se redujo un 14,9% con relación al máximo histórico de marzo de 2022", destacó la FAO. En ese marco, los precios de los cereales aumentaron un 3% en octubre, debido principalmente al trigo, que ganó 3,2% con respecto a septiembre, repunte que refleja "principalmente las incertidumbres vinculadas al acuerdo sobre las exportaciones de cereales ucranianos" alcanzado con la mediación de Turquía y la ONU, y cuya prolongación todavía no está asegurada.

“Estas preocupaciones también han hecho subir los precios del aceite de girasol y del maíz, de los que Ucrania es un importante productor, mientras que el precio del maíz aumentó debido a las escasas perspectivas que arrojan las cosechas en Estados Unidos y en Europa debido a la sequía excepcional”, puntualizó la FAO, factor climático que también compromete las campañas agrícolas de Argentina y Brasil, otros dos importantes jugadores en el comercio mundial de productos agropecuarios.

Los lácteos y las carnes

Con relación a los productos lácteos, la FAO registró en octubre un descenso intermensual de los precios del 1,7%, lo que si bien representa la cuarta baja mensual consecutiva, implica un nivel un 15,4% superior al registrado en octubre de 2021. Dinámica que se explica “por las menores compras de China y la débil demanda global, ya que la mayoría de los países importadores con capacidad de pago tenían bien cubiertas sus necesidades inmediatas”, señaló el organismo.

La FAO, sin embargo, advirtió que la relativa estabilización de los precios de los lácteos está sujeta a la “incertidumbre acerca de la dirección de la demanda, a raíz de la vertiginosa inflación y las recesiones económicas”.

Con relación a los precios de los distintos tipos de carne, la FAO destacó que también descendieron en octubre por cuarto mes consecutivo (-1,4%), para quedar según el índice del organismo un 5,8% por encima de su valor de hace un año. “Los precios de la carne ovina registraron la caída más pronunciada, como resultado de los efectos de las fluctuaciones de los tipos de cambio y del aumento estacional de los suministros procedentes de Oceanía ante la atonía de las importaciones”, puntualizó el organismo.

Del mismo modo, los precios mundiales de la carne de cerdo disminuyeron sustancialmente. En este caso, según la FAO, debido a “la debilidad de las importaciones a escala mundial”, que se suma “a la menor demanda interna en algunos de los principales países productores”.

Por su parte, los precios mundiales de la carne bovina “disminuyeron ligeramente por la abundancia de suministros y el aumento de la disponibilidad de ganado”, sobre todo en el Brasil. Tendencia a la baja que también se verificó en la carne de aves de corral ya que “las disponibilidades exportables superaran la debilidad de la demanda mundial”.

Siguen las negaciones

En lo inmediato, altos funcionarios de la ONU y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia comenzaron en Ginebra, Suiza, las discusiones sobre los obstáculos a las exportaciones de fertilizantes y cereales, poco antes de la expiración de un acuerdo que se considera crucial para luchar contra la crisis alimentaria.

En ese contexto, la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Rebeca Grynspan, y el jefe de la agencia humanitaria de la ONU, Martin Griffiths, se reunieron con el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Vershinin, en la sede de la ONU en Ginebra, cónclave de reservado al que no tienen acceso el periodismo.

El reinicio de las exportaciones rusas se debería haber concretado el 22 de julio pasado, al mismo tiempo que el acuerdo sobre las exportaciones de cereales ucranianos, que expira el 19 de noviembre. Desde entonces, el mecanismo de control ha permitido exportar 10,2 millones de toneladas de cereales y productos alimenticios desde Ucrania, lo que favoreció la reducción de los precios en el mercado mundial registrados por la FAO y suministrar cereales a determinados países, que necesitan urgentemente alimentar a poblaciones hambrientas.

En cambio, el capítulo sobre las exportaciones rusas no avanzó. Las sanciones económicas que afectan a Rusia, desde su invasión de Ucrania el 24 de febrero, no incluyen a los fertilizantes y los cereales. Sin embargo, juega en contra el temor de los transportistas a cruzar accidentalmente la línea roja trazada en el mar Negro y el consecuente aumento de las primas de seguro. Todo esto al tiempo que Rusia aún no ha indicado si va a prorrogar el acuerdo del 22 de julio sobre las exportaciones ucranianas.