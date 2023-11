Cuando todo era alegría por el histórico triunfo 1 a 0 de la Selección Argentina frente a Brasil en el Maracaná, que rompió el invicto histórico de la verdeamarela en su casa por Eliminatorias, una frase cambió todo.

“Ahora toca parar la pelota; tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón, pero necesito pensar mucho. Necesito pensar qué tengo que hacer, no es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta”. El que hablaba era ni más ni menos que el entrenador del equipo nacional, el técnico campeón del mundo en Qatar, Lionel Scaloni. La sorpresa en la sala de conferencia y en cada lugar donde alguien estuviera viendo la transmisión en vivo era total. “Está complicado seguir y seguir ganando. Estos chicos lo ponen difícil. Toca pensar, se lo diré al presidente y a los jugadores después. Esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien”, completó.

Los dichos desataron una andanada de especulaciones y mensajes cruzados. A esa hora, cerca de la medianoche en Argentina, nadie tenía respuestas. Ni los jugadores ni los dirigentes de AFA estaban al tanto de la situación.

"Vamos a sacarnos la última foto..."

En este sentido, un gesto a todas luces chiquito tomó una trascendencia impensada y particular. Minutos después del partido, cuando ya habían terminado los festejos en el campo de juego, Joaquín Bruno, enviado de la cadena TyC Sports a Rio de Janeiro, escuchó al entrenador de la Selección Argentina convocar a su equipo de trabajo a sacarse una “ultima foto” antes de ingresar a la conferencia de prensa en la que puso en duda su continuidad. En aquel momento, eso no parecía gran cosa: Scaloni y sus colaboradores ya se habían tomado otras “fotos de equipo” después de la Copa América 2021 o la final del Mundial, por caso. Hasta podía entenderse como “la última” del año, ya que la Selección no jugará más en este 2023. Sin embargo, lo que sucedió después le da -tal vez- un nuevo contexto a este hecho.

La foto, en la que están todos los integrantes del cuerpo técnico incluidos Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, fue compartida por el propio entrenador en su cuenta de Instagram. Como dijimos, es algo que repitieron después de la consagración en la Copa América 2021, la Finalísima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Después de la conferencia de prensa, Scaloni ingresó al vestuario eufórico y no hizo menciones de lo que dijo a los jugadores. No obstante, los futbolistas están al tanto de cierto molestar de parte del DT a partir de algunas desconexiones con la dirigencia de AFA. Hay quienes hablan de desgaste. Scaloni entiende que el cuerpo técnico no debería tener que hacerle frente a algunos problemas que hoy existen en relación a la organización, logística y armado en general. A veces, hasta siente falta de apoyo.



Pese a sus dichos, el técnico no renunció. Sus palabras suenan a mensaje, a pedido. Si intentó ser una advertencia, parece haber dado resultado. Habrá que ver ahora cómo se recepciona del otro lado, sea cual sea ese lado. Entonces la foto… ¿habrá sido la última?