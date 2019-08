La frustración afuera obliga a Peñarol a ganar en casa

La eliminación -previsible- de Peñarol de la Copa Sudamericana abrió nuevamente el debate de todos los años en los últimos tiempos.

El equipo dirigido por Diego López quedó fuera del certamen en los octavos de final y volvió sin nada a Montevideo luego de jugar un pobre partido contra Fluminense, un rival que, como se informó en su momento, pelea el descenso en el Campeonato Brasileiro.

Más allá de esa previsible eliminación, el golpe fue muy duro por cómo se dio. En algunos jugadores y dirigentes existía la ilusión de hacer otro partido, diferente, con mayor llegada al arco rival. Algo similar a lo que había ocurrido en la victoria ante Flamengo en el mismo Maracaná que se jugó el martes, por Copa Libertadores. Pero la razón no sabe de ilusión y otra vez Peñarol defeccionó en lo internacional.

Ya no es algo de exclusividad aurinegra, ya que ocurre con la enorme mayoría de los equipos uruguayos. Es algo que se trae en el ADN de los últimos años, luego de que a medida que fueron pasando las temporadas, Peñarol, Nacional y el resto de los clubes se fueron empobreciendo comparados con otras épocas.

Dentro de ese contexto es que Diego López y sus futbolistas deberán apostar al tricampeonato uruguayo de ahora en adelante por lo que resta del año. Con altibajos futbolísticos, con figuras que tienen problemas para jugar como Cristian Rodríguez y su lesión en el sóleo. Por eso, sorprendió que el Cebolla jugara de entrada en Maracaná. Y no es un tema que pasa exclusivamente por su juego, sino que el propio López dijo en conferencia de prensa luego de la derrota en el Campeón del Siglo ante Fluminense que no estaba en condiciones para jugar y por eso es que no lo ponía. En una semana cambió el libreto.

Peñarol dejó de percibir US$ 600 mil por no haber podido clasificar a los cuartos de final de la Sudamericana.

El delegado oficial del club en este viaje a Río, Juan Antonio Rodríguez, explicó sus razones de por qué sucede lo que sucede con Peñarol en el ámbito internacional. Según él, va más allá de su institución, sino que es un mal que aqueja al fútbol uruguayo.

"Es la realidad del fútbol uruguayo que excede a Peñarol. Se puede dar un hecho aislado como 2011 -cuando los mirasoles llegaron a la final de la Copa Libertadores- o mismo Nacional que clasifica en forma consecutiva a la Copa, pero después no pasa nada", explicó el delegado a Referí.

Y añadió: "Yo estuve en los vestuarios de Maracaná ante Fluminense. Excepto Ganso, eran todos botijas y ¡vuelan! Entonces, el hecho de haber puesto a (Lucas) Viatri y al Cebolla (Rodríguez) a correr adelante, para mí está difícil. Aparte llegaron esos dos goles tempraneros y eso también jugó en contra".

Lo que más dolió a todos los dirigentes y también a Rodríguez, fue que se jugó una más que aceptable Copa Libertadores si se compara con pocos años a esta parte, en la que Peñarol terminó con los mismos puntos que el primero y el segundo, pero quedó eliminado por diferencia de goles. Pero el rendimiento en la Sudamericana, fue muy distinto.

Así lo vio Juan Antonio Rodríguez: "En la Libertadores quedé con una sensación rara. Quedamos eliminados pero me quedé contento de que hicimos una gran serie y quedamos afuera por esas cosas injustas de la vida, porque tocó un grupo muy exigente y sin embargo, por temas mínimos y después nos tocó una serie de Copa Sudamericana donde un equipo como Fluminense que pelea el descenso en Brasil, te pone 10 jóvenes y cambia el ritmo. No es que juegue mejor, pero son dinámicos. Y la prueba más cabal es que cuando Memo (López) puso a Agustín Canobbio y a Matías De los Santos, le cambió el equipo con otra dinámica. ¡Estaba cantado!".

Para el delegado oficial aurinegro que viajó con el plantel a Río de Janeiro, "es un tema que excede la llave de la Copa, es un tema de base. El fútbol uruguayo y el gran debate de cómo hacer las cosas. Claramente ahí estamos dando mucha ventaja, ya sea en la conformación inicial de los 11 titulares, o en la dinámica que le imprimimos al juego. Un equipo sin dinámica no puede ganar. Podés ganar de casualidad como a Flamengo con gol de Viatri, pero no es sostenible. Hay que hacer todo para que la regla sea jugar más dinámicamente y jugar bien y la excepción sea jugar mal algún partido, y no al revés, que juegues todos los partidos lentos y la excepción sea un partido que ganás. Lo ganás porque sos Peñarol y porque te respetan. Eso lo vivimos ahora en Río cómo te respetan, pero igual perdimos".

Consultado sobre si ahora solo queda apostar al tricampeonato uruguayo, dijo: "Para mí es parte del sinceramiento del fútbol uruguayo. ¿Para qué está el fútbol uruguayo? Hasta que no haga una reforma en la base, está para esto, para el Campeonato Uruguayo. Decir que vamos por la sexta (Copa Libertadores) o la Sudamericana, es una quimera, una falsa expectativa. Es hacerse trampas al solitario. Porque en definitiva, no hacés nada que suceda de lo que querés que suceda. No es mala voluntad. Hay temas en infraestructura, canchas para entrenar. Obviamente que el fútbol debe ir hacia ese lado, pero venís con el fútbol uruguayo con algún cisma como el tema dirigencial en la AUF, Peñarol con un cambio de paradigma en la conducción, abandonando el tema presidencialista hacia un régimen mucho más democrático y la democracia tan directa supone algunos ajustes. Peñarol ha cambiado mucho, pero el tema es que el negocio que es el fútbol, todavía tiene algunas prácticas que están reñidas con lo que te planteás ilusoriamente. Clasificás a la Copa y cantás: 'La Copa Libertadores es mi obsesión'. Pero, ¿hacés algo para que pase algo de eso? No, no hacés nada".