La guía deportiva del verano

Punta del Este recibe por estos días a miles de turistas y esa zona del país también será el epicentro de varios eventos de distintas disciplinas deportivas, algunas participativas, otras tradicionales de cada verano y otras de carácter internacional que tendrán su fecha en el principal balneario del país.





La agenda de actividades tiene desde running a carrera de lanchas y automovilismo, más el clásico seven de rugby, la primera pelea Bellator de Gaston Reyno en Uruguay y mucho más.





El sábado 6 de enero en las calles de Maldonado y Punta del Este se llevará a cabo la histórica carrera de 10K y 5K, que reunirá a los principales atletas uruguayos y destacados extranjeros, y que tendrá un cupo máximo para 6.000 participantes.





Será la primera etapa del Campeonato de Verano de la Confederación Atlética del Uruguay, que además tendrá carreras en La Paloma (20 de enero), Piriápolis (San Antonio 3 de febrero) y Salinas y La Floresta (17 y 24 de febrero).





Seven de Punta

El torneo que organiza Old Boys tendrá grandes e importantes novedades en su edición de 2018, que se disputará el domingo 7 de enero en el Campus. Contará con Sudáfrica, Francia y Argentina, entre otras selecciones –solo tendrá combinados y no equipos-, formará parte del Circuito Sudamericano de Seven, junto a Viña del Mar, y será clasificatorio al Mundial. Uruguay integrará el Grupo B junto a Estados Unidos, Francia y Brasil.





Acuatlon y Swimrun

También el domingo 7, en Solanas, se llevará a cabo esta novedosa prueba de corrida y natación, que tendrá 2.5K de running, 1K de nado en el lago del complejo turístico, y otros 2.5K corriendo. En tanto, en febrero, se realizará la Swimrun Uruguay en La Paloma en un circuito 100% natural de 18K, con 2.5K de natación y 15.5K de carrera a pie.





Regata Rolex

Otra prueba tradicional del verano que dirá presente en esta temporada es la regata Rolex, la cual se llevará a cabo del 13 al 20 de enero. Comenzará con la partida regata de Olivos, Buenos aires, Buceo, Punta del Este, y luego, en aguas de la península, tendrá las distintas competencias de las diferentes categorías participantes.





Surf

El Circuito Uruguayo de surf tendrá el comienzo de su actividad con la Copa Corona, su primera etapa. Desde la Unión de Surf del Uruguay indicaron a Referí que será en el mes de enero en una playa de Maldonado, en fecha y lugar a confirmar según las condiciones del oleaje.





XRaiders

La exhibición de Motocross Free Style más importante de Sudamérica, XRaiders, regresará a Punta del Este por segundo año consecutivo el próximo domingo 11 de febrero en el Centro de Convenciones, esta vez con una propuesta completamente renovada. Este año, en su primera edición, tuvo 8.000 espectadores, según indicaron desde la organización del evento que contará con varios pilotos internacionales de primer nivel.





La pelea del Tonga

El luchador uruguayo Gastón Reino tendrá su primera pelea Ballator MMA en el país el 13 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este. "Hace mucho que quería pelear en Uruguay (...) Mi sueño es pelear en mi país. El rival es una incógnita, porque hay muchas variables", dijo a Referí el Tonga.





F1 Power Boat

Las carreras de lanchas volverán a las aguas de Punta del Este con la F1 Power Boat, competencia internacional que tendrá su fecha en Uruguay en la segunda quincena de febreros según informó la Intendencia de Maldonado. La etapa, que se iba a realizar en diciembre, se reprogramó y será la que abra el campeonato 2018 de la prueba internacional.





Regresa la Fórmula E

Los motores también rugirán en el asfalto de la península con la Fórmula E, la competencia internacional de coches eléctricos, que vuelve a Punta del Este en 2018, más precisamente el 17 de marzo, casi en el cierre del verano. La etapa será televisada a más de 100 países, lo que será una gran vidriera para el balneario.





Gran Fondo Punta del Este

El fondo ciclista GFNY Punta del Este tendrá una nueva edición uruguaya el próximo 18 de marzo, cuando pedalistas locales e internacionales se den cita para competir en la prueba participativa que tendrá distancias de 171K y 88K, y con la que se cerrará el calendario deportivo de verano en la península.