La hermana de Thiago de Gran Hermano se enteró al aire que iba a ser tía de mellizos de Daniela

Camila, la hermana de Thiago Medina, se enteró al aire que iba a ser tía de mellizos, luego que Daniela confirmara el embarazo, cuando Angel De Brito la llamó al aire.

La hermana del ex GH no pudo contener la emoción y rompió en llanto. "No se de qué noticias me están hablando, de todos lados me están llamando pero la verdad yo no se nada" a lo que de Brito le contestó "¿le tengo que dar yo, en serio? no viste redes no viste nada?

"Daniela contó, hace un ratito en el streaming de Telefe, que esta embarazada que va a tener gemelos", siguió De Brito. "No sabía me entero recién", contestó Camila que inmediatamente rompió en llanto.

La ex Gran Hermano embarazada de gemelos

Dos ex Gran Hermano, que participaron en la última edición del programa, anunciaron que van a ser papás y sorprendieron con un dato sobre el embarazo.

Se trata de Daniela Celis y Thiago Medina, que comenzaron una relación estando en el reality show. Los rumores sobre un embarazo de Celis circularon en las últimas horas y la modelo finalmente confirmó la noticia.

"Sí, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa: resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos", dijo emocionada. El anuncio lo hizo en el programa digital Fuera de Joda –que se transmite por Telefe, Youtube y Twitch– que conduce junto a Nacho Castañares y La Tora, todos exconcursantes de Gran Hermano.