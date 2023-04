La increíble experiencia que puede vivir Luis Suárez si Gremio es campeón este sábado

Este sábado a la hora 16:30, Gremio enfrenta Caxias por la segunda final de Campeonato Gaúcho. El partido de ida terminó con un empate 1-1 y se define en el estadio de Gremio.

Tanto Felipe Carballo como Luis Suárez se anuncian como titulares, pero el Pistolero puede vivir una experiencia inédita.

Si Gremio le gana a Caxias y el argentino Walter Kannemann no recupera el brazalete de capitán después de dos partidos afuera (uno por expulsión y otro por razones médicas), Suárez levantará una copa por primera vez como capitán de su equipo, anunció el diario Zero Hora.

El festejo de Suárez

La imagen pasará a la historia del Grêmio y la del máximo goleador, que optó por jugar en Brasil, cuando tenía ofertas de clubes de Estados Unidos y Arabia Saudita.

Autor de 10 goles y cuatro asistencias en 14 partidos para Gremio, el uruguayo es además l íder en el vestuario. Con o sin brazalete, su voz es escuchada por sus compañeros en el vestuario del equipo.

Suárez falló ocasiones en el segundo partido de la semifinal ante Ypiranga y también en la ida ante Caxias . En los últimos partidos también falló dos penales y no aprovechó un puñado de ocasiones que le cayeron en los pies, pero eso no desvela al entrenador Renato Gaúcho.