La insólita caída de Noelia Etcheverry en los pasillos de Canal 10: mirá el video

La comunicadora y conductora de Canal 10 Noelia Etcheverry sufrió en estos días un pequeño accidente en los pasillos de su lugar de trabajo que terminó inmortalizado en las cámaras de seguridad del lugar.

Según se puede ver en el video captado por las cámaras y difundido por la propia Etcheverry en sus redes sociales, la comunicadora se dirigía a los estudios donde se graba Sonríe, te estamos grabando, uno de los programas que integra, cuando se tropezó con su propio pie y cayó al suelo de forma pesada.

Enseguida sus compañeros, encabezados por César Sanguinetti, salieron en su ayuda, pero cuando la acompañaron a sentarse en medio de risas y algunos pequeños gestos de dolor, Etcheverry volvió a tropezar, algo que también volvió a registrarse en cámara.

Más tarde, la también conductora de La Voz Kids aseguró en sus historias de Instagram que no había sufrido heridas de gravedad.

"Importante decirles que no me hice nada, me pegué un poquito, nada más. El piso estaba enjabonado, no sé", expresó. "No me podía sostener en pie después. Me reí mucho, lo compartí porque me encanta que se rían. Si vamos a caernos, vamos a partirnos la jeta, si no, no".