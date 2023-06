Se termina Junio y vuelve un clásico: los memes de Julio ya son virales

Falta poco para la llegada de Julio. Eso quiere decir que, además de un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución y las vacaciones invernales, vuelven los memes y la cara de Julio Iglesias cada vez que entres a algún rincón de Internet.

En redes sociales, desde Twitter a Facebook, Instagram o WhatsApp, lo que hace unos años parecía una tendencia simpática pero pasajera se convirtió en una tradición: compartir memes con el rostro del cantante español desde finales de junio hasta los primeros días de agosto inclusive para referirse al séptimo mes del año.

El mismo Julio Iglesias contó en 2015 que recibe los memes de parte de sus amigos: “De vez en cuando algún amigo me mandan uno y me muero de risa”, dijo en una entrevista con la revista ¡Hola!. “Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos”, agregó.

“No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, agregó el cantante en la entrevista.

El intérprete de 79 años se convirtió en la personificación del mes que lleva su nombre. Los chistes y memes sobre Julio Iglesias suelen ser simples, directos y –por lo general– efectivos.

Los mejores memes de Julio

Si bien la producción de memes del cantante español es internacional, los uruguayos aprovechan esta época para compartir referencias locales al séptimo mes del año con referencias a la coyuntura nacional, como la decisión del Consejo Directivo Central de la ANEP de adelantar las vacaciones de invierno del 3 al 14 de julio o la crisis del agua que atraviesa Montevideo y la zona metropolitana.

Y también están los que reclaman los memes de otras figuras que llevan el mismo nombre. Como el escritor argentino Julio Cortázar o el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, quien sufrió un tropezón el pasado martes durante una conferencia en el marco de los 50 años del golpe de estado y rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales después de levantarse con una broma.

Pero no todo son risas. Los memes de Julio dividen a los usuarios de redes sociales entre los que se divierten compartiéndolo y los que ya no los quieren ver más, porque creen que el chiste se agotó después de los primeros años virales.

Los ofendidos con los memes de julio mirando a los no ofendidos con los memes de julio pic.twitter.com/0qek6Q7VT3 — 🩵Media Verónica🩷 (@MediaaVeronicaa) June 29, 2023

Y para los que no les agrada los memes de Julio! pic.twitter.com/aISKyWrgsP — Rosario Valderrama (@mami_valde) June 29, 2023