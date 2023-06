"Ya está": Cacho de la Cruz habló sobre Laura Martínez y Pelusita

El conductor y artista Arturo "Cacho" de la Cruz se subió al auto de Richard Galeano en el último episodio de su ciclo Copiloto de lujo, donde tuvieron una larga conversación inspirada en el famoso formato de James Corden. La conversación llevó a la figura televisiva, que acaba de cumplir 86 años, a recordar su trayectoria profesional y su vida personal y familiar.

Hacia la mitad de la conversación, el conductor le preguntó sobre su relación con su exesposa y ex compañera televisiva Laura Martínez, quien además es la madre de su hijo menor. "¿Fue el amor de tu vida?", le preguntó Galeano.

"Cuando llegás a esta edad tuviste tantos amores que todos fueron el mejor", respondió De la Cruz antes de soltar una risa. "Tuve la suerte de ser un privilegiado porque fui tocado por la varita: me tocaron artistas, científicas, doctoras, defensoras de la ley", agregó.

"¿Fuiste bandido?", insistió el conductor. "Bandido no, fui un muchacho predispuesto a vivir bien", respondió el invitado.

Cacho de La Cruz y Laura Martínez volvieron a hacer una aparición juntos en televisión en diciembre de 2022. La que supo ser una de las parejas más televisadas y mediáticas de Canal 12, cuando fueron las figuras de algunos de los programas más populares como El show del mediodía y el programa infantil Cacho Bochinche durante más de dos décadas, compartió una entrevista por primera vez en 14 años.

"Hoy tenemos un invitado más que de lujo, es una joya. Es una persona muy pero muy querida y admirada en nuestro país, que marcó en la historia el antes y el después de la televisión", dijo Martínez al introducir a su exmarido en su programa, Laura contigo, en Canal 11 de Punta del Este.

Más adelante iniciaron una dinámica en la que Galeano le nombraba a una persona y De la Cruz respondía con una breve apreciación de cada uno. En este contexto, el periodista le preguntó su opinión sobre Juan Carlos Pintos, mejor conocido como el payaso Pelusita y una de las figuras más recordadas de Cacho Bochinche. "Pelusita fue un gran trabajador, es el tipo más ordenado que conocí en mi vida", comenzó el conductor del programa infantil.

"Después, como todo ser humano, a mi también me sucede, de repente te cae mal un pensamiento o un movimiento de otra persona y lo destratás. Fue eso, pero ya está", agregó De la Cruz.

En 2020 Pintos fue entrevistado en el programa Hacemos lo que podemos de Radio Universal, donde habló sobre el final de su vínculo tanto con el programa como con De la Cruz. "Quedé muy dolido con él. No me hablo con él. No tengo relación. Lamentablemente, una amistad de 38 años él la arruinó", dijo entonces.

Según contó Pintos, meses antes de que se comunicara el final del Cacho Bochinche (que se emitió por última vez en marzo de 2011), renunció a su cargo como productor en Canal 12 debido a una recomendación médica con la seguridad de que el ciclo infantil continuaría como hacía décadas. "Si yo hubiera sabido que él no seguía, no me hubiera jubilado del canal. Me quedé sin nada. Me agarró de improviso", comentó.

"Él arruinó prácticamente mi vida", dijo entonces el intérprete del payaso y explicó que ante la decisión se quedó sin trabajo y vio mermada su economía. Además, descartó completamente un acercamiento con Cacho de la Cruz: "No hay marcha atrás".

"Me dolió muchísimo cómo actuó conmigo. Incluso el día en el director me despidió, que fue con honores, porque se reunió todo el directorio y me regalaron un llavero de plata, él fue como si hubiera ido a la playa. Dijo cosas que no eran verdades, como que él me descubrió, y él no me descubrió", afirmó Pintos.

Ahora, Galeano le recordó aquellas declaraciones a Cacho de la Cruz. "¿No le guardas rencor?", le preguntó. "No, para nada. Ya está. ¿Cuántas veces habrás puteado a alguien vos? Es lo mismo", respondió Cacho.