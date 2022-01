¿La irradiación de los monitores afecta la piel o los ojos?: qué dicen los dermatólogos y oftalmólogos

Florencia Nobelasco - Especial para Cromo

Un informe de la empresa App Annie, dedicada al análisis de datos móviles, reveló que las personas dedican un tercio de su tiempo de vigilia a las aplicaciones de sus teléfonos celulares. La pandemia trajo cambios de hábitos, aumentó el uso de dispositivos para trabajar, estudiar y entretenerse. Estudios revelan que la alta exposición a pantallas puede tener consecuencias en la piel y los ojos.

Existe luz visible y no visible, así como también diferentes tipos de radiación dentro del espectro electromagnético. El desarrollo del conocimiento sobre la radiación ha dado lugar a sus diferentes aplicaciones y también saber sus efectos adversos. Por ejemplo, los Rayos X se utilizan para realizar placas, tomografías y radioterapia; permiten diagnosticar o tratar ciertas enfermedades pero también tienen efectos cancerígenos. Por otro lado la radiación ultravioleta (UV), que emite el sol, es perjudicial tanto para los ojos como para la piel, está demostrado que son rayos procancerígenos y en el caso de la piel también acelera el proceso de envejecimiento. Hasta ahora no se ha demostrado que haya radiación UVB o UVA en las pantallas, dijo Miguel Zylberglajt, ex presidente de la Asociación Uruguaya de Oftalmólogos.

En el mundo actual, las diferentes radiaciones del espectro electromagnético son elementos clave para las telecomunicaciones, televisión, computadoras y celulares. La dermatóloga Valeria Pomiés explicó que la luz que emiten las pantallas es parte de la luz visible a la que las personas están expuestas en forma crónica, muchos meses del año, muchas horas. “Si bien tiene menos efecto en el envejecimiento de la piel (que la luz UV), hay evidencia científica clara que demuestra su relación con las manchas en la piel, sobre todo melasma”.

La luz azul y sus consecuencias

La luz azul emitida por las pantallas es parte de la luz visible, en el caso de la piel no hay evidencia de que aumente la probabilidad de tener cáncer de piel, como sí hay evidencias claras de que eso sucede con la exposición al sol. No obstante, Pomiés explicó que el uso de dispositivos digitales durante muchas horas al día genera un estímulo en las células que provocan manchas en el cutis. También afecta la hidratación de la piel porque esta radiación modifica la síntesis de algunas proteínas, lo que tiene como consecuencia una alteración en la barrera cutánea.

“Según un reciente trabajo, se tendría que mirar el celular 48 horas seguidas para generar dosis de luz azul que pudieran pigmentar la cara, pero debemos pensar que todo suma”, dijo la dermatóloga.

Las personas que tienen más riesgo de sufrir hiperpigmentación por la luz azul son aquellas que tienen un fototipo de piel alto (piel más morena), ya que sus células tienden a producir más melanina, también afecta a las mujeres embarazadas y a las personas que se someten a peeling o procedimientos de resurfacing en la cara ya que su piel está más sensible.

En lo que refiere a los ojos, el especialista en cirugía de cataratas y retina explicó que si bien hay teorías respecto a que la luz azul sea perjudicial esto no se ha podido demostrar. Sí hay otros efectos negativos del uso de pantallas, uno de ellos es la fatiga ocular. “La cantidad normal de parpadeos es de 15 por minuto, cuando se está leyendo o frente a una pantalla esto puede bajar a la mitad”, explicó Zylberglajt. Esto puede disminuir la producción de melatonina, generar resequedad ocular y producir molestia, lo que como consecuencia genera fatiga ocular.

Por otro lado, la luz visible es inhibidora de la producción natural de melatonina del cuerpo, esta hormona regula el ciclo circadiano del sueño. Cuando sale el sol y las personas se exponen a su luz el cerebro “bloquea” la producción de melatonina, al utilizar pantallas en la noche “puede verse alterado el ciclo del sueño y la vigilia” porque el cerebro interpreta que es de día, comentó Zylberglajt.

Diversos estudios demostraron que el uso prolongado de computadoras u otros dispositivos inteligentes en niños pueden aumentar el riesgo de miopía. “Se ha visto que en niños tanto de Estados Unidos como de Asia hay una relación directa entre la cantidad de horas de uso de pantalla y la miopía”, dijo el también ex presidente de la Asociación de Retina y Vitreo del Uruguay. A pesar de que existen tratamientos preventivos para disminuir el riesgo de que esta enfermedad avance, los especialistas recomiendan bajar la cantidad de horas que están frente a pantallas.

¿Cómo cuidarse?

El primer consejo dado por Zylberglajt es reducir el tiempo de uso de dispositivos digitales. Consultado sobre el uso de lentes que bloquean la luz azul (blueblocker), explicó que no puede recomendarlos ni desaconsejarlos. “No son nocivos para la salud pero tampoco está demostrado que la luz azul genere daño”, indicó.

Algo que sí considera recomendable es el “modo nocturno” que tienen los diferentes dispositivos. “El cerebro interpreta que la señal no es tan intensa, y si bien no es lo mismo que no estar frente a la computadora, atenúa la inhibición de melatonina”, comentó.

Para quienes por sus diferentes actividades pasan muchas horas frente a la computadora o trabajan con el celular, el especialista recomienda sacar la vista de la pantalla cada 20 minutos y mirar durante 20 segundos un objeto que esté a más de seis metros de distancia. Esto “resetea” el ojo y le permite “descansar”, de esta manera disminuirán los síntomas de fatiga ocular.

Para prevenir las manchas en la piel y el fotoenvejecimiento Pomiés explicó que hay protectores específicos para luz visible que también protegen de la radiación ultravioleta. Al igual que con los protectores solares, su aplicación debe repetirse cada tres horas.