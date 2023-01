La Justicia norteamericana ante un fallo crucial: sí o no al derecho a huelga

“El derecho de huelga está siendo juzgado hoy en la Corte Suprema de los Estados Unidos”, advirtió la presidenta de la central sindical AFL-CIO, Liz Shuler, en un tuit sobre el caso Glacier Northwest, Inc. versus Teamsters Local 174. “Durante casi un siglo, la ley federal protegió el derecho de huelga de los trabajadores para mejorar sus salarios, horarios y condiciones de trabajo”, dijo Shuler.

Según los sindicatos, ese derecho está siendo amenazado por las corporaciones y la derecha radical, como lo demostraría una larga lista de informes de “amigos de la corte” de grupos legales conservadores y grupos de presión políticos. En este caso, buscan otra arma contra los sindicatos: demandas a posteriori de las acciones sindicales por dinero en efectivo.

Los jueces progresistas de la Corte (Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson) manejaron la mayor parte del interrogatorio de los abogados de ambas partes y del Departamento de Justicia del presidente Joe Biden, que es oficialmente neutral.

La cuestión, tal como se planteó en la sesión de hora y media, es quién puede dictaminar si una huelga es legal o no, si el sindicato puede ser demandado posteriormente por daños y perjuicios, y si la Ley Nacional de Relaciones Laborales, la ley federal que rige el trabajo frente a la gestión, tiene preeminencia ante tales casos judiciales.

La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) dijo que la huelga de 11 días que llevó a cabo el sindicato de transportistas contra la empresa de materiales para la construcción fue legal. Después de que la empresa y Local 174 llegaron a un acuerdo, Glacier demandó al sindicato por, supuestamente, permitir que los choferes desactivaran sus mezcladoras de cemento y dejaran que el cemento se secara dentro de los barriles giratorios de cada camión.

La Corte Suprema del Estado de Washington desestimó la demanda de Glacier. Mientras tanto, la Junta Nacional de Relaciones Laborales presentó una denuncia por violación de la ley laboral contra Glacier, legalizando la huelga. Glacier asumió su pérdida en la corte estatal, pero reservó su derecho a demandar en instancia federal.

“Glacier demandó al Local 174 por un paro laboral concertado, conducta que cae bajo las protecciones de la ley laboral” y los huelguistas perderían esas protecciones si no toman las precauciones razonables para evitar daños agravados, inminentes y previsibles a la propiedad del empleador, dijo el abogado de Seattle, Darrin Dalmat, en defensa del sindicato y el derecho a la huelga.

“Aplicando esa prueba, la junta nunca encontró una pérdida” del derecho de huelga “simplemente porque los productos perecederos se echan a perder”, dijo Dalmat sobre el cemento en los camiones. La empresa Glacier reconoció ante los jueces que no hubo perjuicio por esa acción.

Si Glacier Northwest gana el derecho a demandar después del hecho, su victoria abre el camino a demandas similares de empresas contra sindicatos en todo el país por presuntos “daños a la propiedad” por parte de los huelguistas. Tales demandas pueden quebrar las finanzas sindicales y poner en peligro el derecho de huelga.

“Francamente, preferiríamos no estar en la NLRB, donde la agencia es el juez, el jurado y el verdugo”, y puede sancionar a los infractores de la ley laboral, dijo el exfiscal general republicano Neal Francisco, argumentando para Glacier. “Preferimos estar en un sistema judicial donde tengamos un juez neutral y la posibilidad de un jurado”.

Los tribunales estatales, incluidos los tribunales supremos, a menudo se ven presionados políticamente, ya que muchos de esos jueces son elegidos y los republicanos, durante al menos una década, inyectaron millones de dólares para elegir jueces estatales y locales a favor de las corporaciones.

También criticaron continuamente a los "burócratas no elegidos" en Washington D.C., incluido el personal de la NLRB. Y en 1995, el Partido Republicano aprobó una ley que permitía al Congreso prohibir de forma permanente normas federales específicas.

El abogado de Local 174, Dalmat, dijo que la NLRB es el lugar adecuado para el caso Glacier. También reiteró que la Corte Suprema de Washington desestimó la demanda por daños de Glacier contra el sindicato.

“Estos hechos alegados muestran precauciones razonables” por parte del sindicato para evitar daños, dijo Dalmat. “Como mínimo, hay suficiente evidencia en el registro para permitir que la junta legalmente (...) falle a nuestro favor”.

“Ahora que la NLRB tomó el caso y ejerció su jurisdicción principal sobre esta disputa laboral, los motivos para que los jueces se pongan del lado del sindicato “son aún más claros”, agregó Dalmat.

En la Corte, la jueza Sotomayor dijo que “si un empleado se declara en huelga, su deber hacia la empresa terminó. Puede caminar por su planta y el estacionamiento y ver esos camiones en marcha. No tiene obligación de decirle que hay cemento ahí. No tiene obligación de mover el camión. No tiene obligación de hacer nada… La propiedad (el cemento) se está muriendo sola”.

“Los empleados tomaron acción afirmativa, el sindicato tomó acción afirmativa para poner el producto en una posición vulnerable precisamente para que pudieran abandonarlo para que se pudriera”, respondió el abogado Francisco. Sin embargo, el expediente del juicio muestra que los conductores, cuando se declararon en huelga, dejaron los camiones en marcha para que el cemento se mantuviera licuado. Incluso la empresa Glacier lo admitió.

Está previsto que los jueces del alto tribunal decidan sobre el caso al final de este mandato judicial, el 3 de junio.