La lesión de Muslera y el cambio de técnico le pueden abrir la puerta de la selección a Sebastián Sosa

La lesión que sufrió Fernando Muslera en Turquía y el inminente cambio de entrenador en la selección uruguaya, abre la posibilidad para que goleros que no estuvieron en la órbita de Óscar Tabárez, se puedan incorporar al plantel celeste: por ejemplo, Sebastián Sosa.

Uruguay enfrentará el 27 de enero a Paraguay y el 1° de febrero a Venezuela y para esa fecha, Muslera estará en recuperación del desgarro y estiramiento de ligamentos de la rodilla izquierda que sufrió el lunes en un partido de la Súper Liga turca.

Muslera lesionado

En octubre y noviembre de 2020, en una situación similar -lesión de Muslera- el arco de Uruguay fue ocupado por Martín Campaña, el suplente natural para el Maestro Tabárez. En aquella ocasión, Uruguay marcó siete goles y recibió siete en sus partidos contra Chile (2-1), Ecuador (2-4), Colombia (3-0) y Brasil (0-2).

Luego, en los 15 partidos que se disputaron en 2021, incluida la Copa América, el titular fue Muslera.

El tercer golero que Tabárez tuvo en cuenta en los últimos meses y que completó el plantel de la Copa América, fue Sergio Rochet. El jugador de Nacional no debutó con la selección, pero tuvo notable rendimiento en el Campeonato Uruguayo, y eso fue lo que lo llevó a integrarse al proceso celeste.

Pero Rochet se fracturó un dedo de la mano el 21 de octubre durante un partido contra Wanderers, y desde entonces no volvió a jugar, por lo que llegará a fines de enero sin actividad oficial en los últimos tres meses.

Tras la lesión de Rochet, el golero convocado por Tabárez para los últimos dos partidos de Eliminatorias frente a Argentina y Bolivia en noviembre, fue Kevin Dawson, que tampoco tiene partidos con la camiseta celeste.

@Uruguay

Muslera, Rochet y Campaña

A fines de 2020, con el covid en su esplendor, generando bajas continuamente de futbolistas, pasaron otros goleros por seleccionado. Martín Silva y Rodrigo Muñoz, dos goleros que años anteriores fueron considerados por Tabárez, pero que en 2021 dejaron de serlo; Yonatan Irrazabal que fue llamado de emergencia para viajar a Barranquilla por la lesión de Silva, y Gastón Olveira, llamado el día antes del partido con Brasil (17 de noviembre de 2020) por el covid positivo de Muñoz.

Olveira, actualmente en Olimpia de Paraguay, también había sido llamado por Tabárez en octubre de 2019 para un amistoso contra Perú porque Muslera tuvo que viajar de urgencia a Turquía por el nacimiento de su hija.

En la Copa América de 2019 los goleros fueron Muslera, Campaña y Silva.

Sin convocatoria a la mayor

Santiago Mele es otro golero que participó del ciclo anterior de la selección jugando en juveniles y en los Juegos Panamericanos sub 23 de 2019, aunque nunca fue citado a la mayor.

Este año regresó a Uruguay después de un pasaje sin mucha actividad en Osmanispor de Turquía y se consolidó como uno de los mejores arqueros del campeonato Uruguayo. Fue pilar importante en el título del Apertura que logró Plaza Colonia.

Leonardo Carreño

Santiago Mele

En octubre se fracturó un dedo de la mano y volvió a jugar recién en la semifinal del Campeonato Uruguayo frente a Peñarol. Al igual que Rochet, llegará con escasa actividad oficial a fines de enero.

Asimismo, la salida de Tabárez puede abrirle la puerta a Sebastián Sosa (35 años), golero de Independiente que tuvo un gran año en Argentina, pero nunca fue tenido en cuenta en la selección.

En mayo pasado Sosa expresó en una entrevista su desazón porque no lo llamaban: "Vine a Independiente de regreso resignando por segunda vez una parte económica porque se saben las diferencias que existen entre el fútbol mexicano y el argentino, pero vine tras ese sueño, esa ilusión de jugármela por esa chance en la selección que la verdad, no le encuentro una explicación (de por qué no se dio hasta ahora). Nunca tuve un contacto, una llamada y como bien saben, jamás se dio mi nombre en una convocatoria ni de 50, ni de 25 jugadores, ni de nada", dijo el arquero, que en otro momento utilizó la ironía en sus redes sociales.

Posteo de Seba Sosa

A continuación la lista de goleros que llamó Tabárez en los últimos dos años. También, los que pasaron las últimas selecciones Sub 20 y Sub 23 que tuvieron actividad oficial antes de la pandemia, dirigidos por Fabián Coito y Gustavo Ferreyra.

Goleros convocados en 2020 y 2021

Golero PJ Última vez Fernando Muslera 15 Nov. 2021 Martín Campaña 4 Nov. 2021 Sergio Rochet 0 Oct. 2021 Kevin Dawson 0 Nov. 2021 Yonatan Irrazabal 0 Nov. 2020 Gastón Olveira 0 Nov. 2020 Rodrigo Muñoz 0 Nov. 2020 Martín Silva 0 Nov. 2020

Últimos goleros en torneos juveniles