La lucha de las mujeres que integran listas en los partidos chicos

Las hojas de votación para la elección del próximo 27 de octubre ya fueron registradas y validadas por la Corte Electoral. Uno de los requisitos de admisión que las listas debían cumplir era el de la participación equitativa de personas de ambos sexos, es decir, que estuvieran integradas por hombres y mujeres. La ley 18.476 establece que en cada terna de candidatos, al menos uno debe ser del otro sexo.

El Observador dialogó con las voceras de los partidos políticos chicos que aspiran a acceder al Parlamento. El rol de la mujer en la política, la militancia y el feminismo fueron algunos de los temas conversados con representantes de Unidad Popular, el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), el Partido Verde Animalista (PVA) y el Partido Digital.

Las segundas de Unidad Popular

Romy Silva y Valeria Sánchez ocupan el segundo lugar de listas de diputados por Montevideo de Unidad Popular, la primera por el sector 26 de marzo, y la segunda por Compromiso Socialista. Ambas estuvieron vinculadas al Frente Amplio pero se alejaron durante el primer gobierno del actual presidente, Tabaré Vázquez. Según Sánchez, en el Frente Amplio “no hay libertad de acción”.

Facundo Gianero

Romy Silva/Valeria Sánchez

Silva es docente de secundaria y considera que la educación “está en crisis y se profundizó en los últimos 15 años” por el modelo económico llevado adelante por el oficialismo.

Las dos coinciden en que la militancia barrial es su actividad principal y que el feminismo no puede simplificarse en una discusión de género sino que debe involucrar la lucha de clases. Sin embargo, Silva no se considera feminista y Sánchez sí, pero cree que no debe ser “sorora” con la “mujer de clase alta”. Según sostuvo, también pueden llegar a sufrir violencia pero “hay que ver cuáles son los intereses que representan”, explicó.

Sánchez cree que los candidatos del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado son “hipócritas” por difundir propuestas contra el femicidio ya que cuando votaron la Rendición de Cuentas del 2018 decidieron no otorgarle los recursos que el Poder Judicial pidió para implementar la ley contra la violencia hacia la mujer. “Que se tome el tema femicidios en campaña electoral me parece bastante bajo”, concluyó.

Las representantes del PERI por Canelones

Andrea Maga está en el segundo lugar en la lista de diputados del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) por Canelones, y Ana Laura Alarcón fue candidata a la diputación en las elecciones del 2014 y ahora se encuentra en el tercer lugar de esa misma lista. Aunque carecían de un vínculo con la política, no tuvieron dudas en sumarse cuando conocieron al candidato César Vega.

Facundo Gianero

Andrea Maga/Ana Laura Alarcón

Alarcón considera que “es difícil ser mujer en política” y Maga cree que la dificultad existió pero que la mujer hoy “está integrada”.

Sus posturas frente al feminismo son distintas pero no opuestas. Alarcón no se considera feminista porque no le gustan los “fanatismos”. “Me importa el respeto al ser humano y el respeto a la vida”, comentó. Por su parte, Maga dice estar de acuerdo “con todo lo que abogue hacia los derechos de las mujeres” pero no se plantea si se considera feminista o no.

Las juristas del PVA

La escribana Ana Cordano es candidata a vicepresidenta y ocupa el segundo lugar de la lista a diputados por la agrupación Desafío por la vida del Partido Verde Animalista (PVA) y la abogada Sandra Salamo va tercera en la lista a diputados por el sector Alianza Democrática Constitucionalista.

Si bien quiere que el PVA llegue a la representación parlamentaria, Cordano dijo que “este partido no se hizo para ahora, se hizo para el futuro”. Salamo por su parte aseguró que “se puede hacer política sin plata” y que “eso demostraría que sí estamos en democracia”.

Ana Cordano es prima lejana del ex presidente José Mujica pero aseguró no tener relación con él. Fundó el PVA, se autodefine como animalista, y llegó a ser candidata luego de que Enrique Viana se bajara como número dos del candidato Gustavo Salle. “Se buscó a alguien que fuera del partido”, afirmó.

Sandra Salamo es “seguidora” de los abogados penalistas y hacía “militancia en redes”, aunque no tenía pensado involucrarse en política. Considera que la perspectiva de Salle y Viana "es de derecho y no de política", lo que la llevó a participar.

Facundo Gianero

Ana Cordano/Sandra Salamo

Cordano se considera “totalmente feminista” y asegura estar "aprendiendo" de su hija. Al respecto dijo que “no se deben tocar los derechos adquiridos” y que no es difícil ser mujer en política. “Para mi es natural darme un lugar”, afirmó.

Salamo coincide en que la dificultad “depende de la personalidad de cada una” y se mostró en desacuerdo con las “normas que potencian la política de género que en realidad fomentan la desigualdad” como es, a su entender, el caso de la ley de cuotas. “Hay muy buenas mujeres con mucha capacidad que pueden integrar una lista y que no necesitan una ley”, dijo.

De las candidatas a la vicepresidencia de los otros partidos, Cordano dijo conocer “como periodista” a Mónica Bottero, quien acompaña a Pablo Mieres en la fórmula presidencial por el Partido Independiente. “No he escuchado hablar mucho a Villar”, comentó respecto de la candidata del Frente Amplio, y considera que a la nacionalista Beatriz Argimón “no le dan mucho espacio en el Partido Nacional”.

Las digitales por Montevideo

María del Huerto Ribas se sumó al Partido Digital desde su fundación y siempre estuvo vinculada a la política: primero con el Frente Amplio y luego militando para el Partido Independiente, del que se fue, entre otros motivos, por considerar que no defendieron el papel de la mujer en política al no acompañar la ley de cuotas. Hoy ocupa el tercer lugar de la lista a diputados por el Partido Digital.

Paula Rodríguez es la segunda suplente del candidato Daniel Goldman en la lista de diputados y, según sostuvo, se sumó al partido para ayudar. “Empecé en un lado más técnico y terminé militando”, contó. Analía Pérez está séptima en la lista y sin tener vínculo alguno con la política se unió por invitación de Justin Graside, ambos oriundos de Durazno.

Con su experiencia en política, Ribas reconoció que la propuesta del Partido Digital “es difícil de entender” y sobretodo “para la gente mayor”. Sin embargo, no duda que es “el partido del futuro”.

Facundo Gianero

María del Huerto Ribas/Paula Rodríguez/Analía Pérez

En caso de llegar al Parlamento ninguna tendría problema en dejar de lado sus posturas y votar de acuerdo a “lo que quiere la gente”. Ribas entiende que la representación debe ejercerla una persona “honesta” y “no puede darse vuelta como uno ve ahora”. Además criticó a aquellos legisladores que actúan por “disciplina partidaria”, porque considera que tienen “la mano enyesada”. Rodríguez define al cargo de legislador como “de representación en sentido estricto” y Pérez entiende que hay que “educar antes de la votación, demostrar por qué tu postura es la correcta, y si el resto del pueblo dice que no, tenés que acompañar”.