La maldición de Peñarol en este siglo en la Copa Libertadores; jugó 16 y Nacional las 23 con récord incluido

El siglo XXI ha sido de terror en materia internacional para Peñarol. Sí, el mismo que fue elegido por la Federación Internacional de Historia y Estadística en el Fútbol (IFFHS, por su sigla en inglés) como el “Campeón del Siglo XX”, por lo que fueron sus logros, es una institución totalmente diferente.

Está claro que cambiaron los tiempos y que el poder económico que tenían los clubes grandes en el fútbol uruguayo -tanto Peñarol, como Nacional- no es el mismo.

También lo está que a la Copa Libertadores de América ahora clasifican ocho clubes brasileños y seis argentinos.

Diego Aguirre en la clasificación a la final de la Libertadores 2011

Pero el desempeño de Peñarol desde 2001 a la fecha, ha sido lamentable, con una sola excepción: en 2011 llegó a la final de la mano de Diego Aguirre y perdió la misma ante Santos de Neymar.

En esta temporada para el olvido de los presididos por Ignacio Ruglio, los aurinegros quedaron eliminados del máximo torneo continental de clubes.

Se trata de la séptima vez que no consiguen el pasaporte siquiera a las dos primeras fases, ya ni se habla de la de grupos, en lo que va de este siglo.

Los aurinegros también durante este lapso, han quedado eliminados de la fase de grupos en 12 ocasiones, mientras que, en otras dos, quedó fuera en la primera fase y ni siquiera llegó a los grupos.

¿Bolsillos pobres? Puede ser. Pero si se mira al archirrival, Nacional, ha tomado parte de las últimas 27 ediciones de la Copa Libertadores de América, es decir que la diferencia es abismal. Además, los tricolores venían detrás de los carboneros en cantidad de participaciones, y hace un año lo pasaron, por lo que en 2023 jugarán su Copa número 50. Ningún club de América lo ha conseguido.

El 3 de abril de 2019 se dio la última victoria de Peñarol de visita en la Copa Libertadores con el gol de Lucas Viatri que así festejó ante Flamengo en Maracaná

En este lapso, Peñarol ha disputado exactamente 100 partidos en el máximo torneo continental de clubes. De ellos, ganó solo 36, empató 16 y perdió los restantes 48. Escasísimas veces logró un triunfo en el extranjero. El último fue ante Flamengo en Maracaná con un gol de Lucas Viatri, el 3 de abril de 2019, año en el que ese rival justamente se coronaría campeón.

Once técnicos distintos

A Peñarol lo dirigieron 11 entrenadores en las 16 Libertadores que disputó desde que comenzó el siglo en 2001, y alguno de ellos, lo hizo en más de una ocasión.

Como se dijo, Diego Aguirre llegó a la final. Gregorio Pérez consiguió llegar a cuartos de final en 2002 cuando perdió por penales ante São Caetano, mientras que los restantes, se quedaron enseguida por el camino.

Mauricio Larriera fue el último en dirigir a los carboneros en la Copa este año

Entre ellos aparecen Julio Ribas, Fernando Morena, Jorge Da Silva, Jorge Fossati, Leonardo Ramos, Diego López, Diego Forlán, Mario Saralegui y Mauricio Larriera.

Si se toman en cuenta a algunos jugadores de renombre, hubo unos cuantos que defendieron a Peñarol la Copa en este siglo, sin éxito alguno.

Pablo Bengoechea fue uno de los que fue eliminado en fase de grupos y en primera fase

Entre ellos se pueden nombrar a Pablo Bengoechea (actual director deportivo del club), Antonio Pacheco, Gabriel Cedrés (actual gerente deportivo mirasol), Darío Rodríguez, Marcelo Zalayeta, Diego Forlán, Cristian Rodríguez y Walter Gargano, entre tantos otros.

Peñarol contrató a muchísimos futbolistas desde 2001 a la actualidad para intentar una buena participación en las distintas ediciones de la Copa Libertadores de América. Se ha gastado una pequeña fortuna.

Sin embargo, la realidad indica que no le sirvió de nada y en 2023, no solo se perderá de ganar los US$ 3 millones por participar al menos de la fase de grupos, sino que se deberá conformar con participar de la Copa Sudamericana.

LAS COPAS LIBERTADORES DE PEÑAROL EN EL SIGLO XXI

2001: Eliminado en fase de grupos. Fue tercero detrás de Vasco da Gama y América de Cali.

2002: Alcanzó los cuartos de final y lo eliminó São Caetano por penales.

2003: Eliminado en fase de grupos. Fue último detrás de Gremio, Pumas y Bolívar.

2004: Eliminado en fase de grupos. Terminó tercero detrás de América de México y São Caetano.

2005: Eliminado en primera fase en el ida y vuelta ante Liga Deportiva Universitaria de Quito con Fernando Morena como entrenador.

2006: No participó.

2007: No participó.

2008: No participó.

2009: Eliminado en primera fase en el ida y vuelta ante Independiente Medellín con Julio Ribas como técnico.

2010: No participó.

2011: Alcanzó la final y perdió ante Santos de Neymar tras empatar 0-0 en Montevideo y caer 2-1 en Pacaembú.

2012: Eliminado en fase de grupos. Terminó último detrás de Universidad de Chile, Atlético Nacional de Medellín y Godoy Cruz de Mendoza.

2013: Eliminado en fase de grupos. Fue tercero detrás de Vélez Sarsfield y Emelec.

2014: Eliminado en fase de grupos. Culminó tercero detrás de Santos Laguna y Arsenal.

2015: No participó.

2016: Eliminado en fase de grupos. Fue tercero detrás de Atlético Nacional de Medellín y Huracán.

2017: Eliminado en fase de grupos. Terminó último detrás de Palmeiras, Atlético Tucumán y Jorge Wilstermann y ni siquiera clasificó como tercero para ir a la Copa Sudamericana.

2018: Eliminado en fase de grupos. Fue tercero solo por delante de The Strongest. (Ganó 3, empató 0, perdió 3).

2019: Eliminado en fase de grupos. Fue tercero detrás de Flamengo y Liga de Quito, aunque todos terminaron con 10 puntos. Quedó fuera por diferencia de goles. (Ganó 3, empató 1, perdió 2).

2020: Eliminado en fase de grupos. Fue tercero detrás de Jorge Wilstermann y Athletico Paranaense que terminaron con 10 puntos y Peñarol con 9. (Ganó 3, empató 0 y perdió 3).

2021: No participó.

2022: Eliminado en fase de grupos. Fue último detrás de Colón, Cerro Porteño y Olimpia. (Ganó 2, empató 1 y perdió 3).

2023: No participará.

LOS NÚMEROS DE PEÑAROL EN ESTE SIGLO

36 partidos. Ganó Peñarol desde 2001 a la fecha en la Copa Libertadores de los 100 que jugó.

48 encuentros. Perdió Peñarol en este siglo en la Copa Libertadores.

41,3%. Es la efectividad que consiguieron los aurinegros en la Copa desde 2001 a la fecha.

Antonio Pacheco no logró hacer cambiar a Peñarol en las distintas copas que jugó

JUGADORES QUE NO PUDIERON

Pablo Bengoechea

Antonio Pacheco

Gabriel Cedrés

Darío Rodríguez

Marcelo Zalayeta

Diego Forlán

Cristian Rodríguez

Walter Gargano

Julio Ribas ganó el Uruguayo, pero en la Copa Libertadores no le fue bien

ONCE TÉCNICOS DIRIGIERON A PEÑAROL DESDE 2001 EN LA COPA

2001: Julio Ribas

2002: Gregorio Pérez

2003-04: Diego Aguirre

2005: Fernando Morena

2009: Julio Ribas

2011: Diego Aguirre

2012: Gregorio Pérez y Jorge Da Silva

2013: Jorge Da Silva

2014: Jorge Fossati

2016: Jorge Da Silva

2017: Leonardo Ramos

2018: Leonardo Ramos

2019: Diego López

2020: Diego Forlán y Mario Saralegui

2022: Mauricio Larriera