La mirada de Héctor Bellerín sobre la guerra entre Rusia y Ucrania que se hizo viral

El lateral español de Real Betis, Héctor Bellerín, dio su punto de visto sobre el conflicto bélico que llevan adelante Rusia y Ucrania y sus respuestas se hicieron virales y son eco en todos los portales deportivos del mundo.

En una entrevista realizada con La Media Inglesa, un medio español dedicado al fútbol inglés, Bellerín dio una extensa entrevista en la que hizo una serie de reflexivas declaraciones: "Me parece bastante duro ver que nos está interesando esta guerra, pero ha habido muchísimas otras guerras que a nadie les ha interesado", dijo.

"No sé si es porque ellos se parecen más a nosotros o porque es un conflicto que nos puede afectar más directamente a nivel económico, pero la guerra de Palestina ha estado silenciada completamente. Yemen, Irak... Ahora que Rusia no juegue en el Mundial, no sé. Son cosas que otros países lo han estado haciendo muchos años y hemos estado haciendo la vista gorda", agregó.

AFP

Torreira y Bellerín juntos y de festejo en Arsenal

"Me parece duro que solo se le dé importancia a estas cosas y que haya esta narrativa a nivel de prensa. Me parece sinceramente muy racista y muy poco empático. Se están perdiendo vidas en muchos conflictos", reflexionó.

"Es tan difícil y horrible ver todos los días el horror y sufrimiento que sucede en Ucrania, y es correcto que nos preguntemos cómo podemos ayudar a través de donaciones u otros medios", dijo.

"Debemos ser conscientes y educarnos sobre otros conflictos que suceden a nuestro alrededor, la cantidad de dolor por el que están pasando otros países, la violación sobre sus derechos humanos, la pérdida de sus seres queridos y de su seguridad", agregó.

"¿Por qué no oímos nada sobre esto? ¿Por qué no veo historias o publicaciones para donar o ayudar a tantas de estas personas que están bajo el mismo peligro y muchas de ellas sin posibilidad de encontrar refugio cerca de sus fronteras? Todos somos humanos, todos debemos ayudarnos unos a otros sin importar dónde estemos ahora, porque no sabemos dónde estaremos mañana", concluyó el exjugador de Arsenal.