La muerte de Maradona: un documental que ventila audios que hunden a su entorno final

La muerte de Diego Armando Maradona conmocionó al mundo el 25 de noviembre de 2020 que tres días después comenzó a ser investigada por la Justicia argentina.

Argentinian Presidency / AFP

Maradona fue velado en la Casa Rosada

Este lunes el portal argentino Infobae publicó un documental sobre la muerte de Maradona en el que se recopilan audios que ya habían salido a la luz y otros que se ventilaron en esta oportunidad en el marco de la investigación al entorno que rodeó al exfutbolista argentino en sus últimos tiempos.

Raul FERRARI / TELAM / AFP

Argentina lloró a su ídolo el día de su entierro

Para escuchar los audios se necesita saber cómo se componía el núcleo que rodeaba a Maradona. El mismo era encabezado por dos abogados: Matías Morla y Víctori Stinfale.

"Gianinna (Maradona, una de las hijas que tuvo con Claudia Villafañe) está instalando como que vos estás preso ahí y estás todo el día borracho, como si fueras un títere. Hace eso porque quiere defender a la madre en los juicios. Entonces yo necesitaría para poner en tu página un video tuyo en el cual digas que preso no estás, que estás ahí por voluntad propia. Con ese videito los matamos a todos...Que estás todo el día borracho ni lo digas. Están diciendo que estás mal cuando vos estás bien. Lo único que tenés que hacer es cortar el escabio a las siete de la tarde y a la mañana estás listo", le dice Morla a Maradona en uno de los audios divulgados.

Twitter Matías Morla

Morla, Maradona y el presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata

Morla es el director de la empresa Sattvica SA que desde 2013 es propietaria de las marcas El 10, Maradona, Diegol, La Mano de Dios, Diego Armando Maradona y El Diego.

Bajo sus órdenes funcionaba el cuerpo médico que atendió a Maradona en sus últimos días. Su médico personal Leopoldo Duque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. Fue Luque el encargado de dar los partes médicos cuando el 10 fue operado el 3 de noviembre de un edema cerebral.

"Yo no soy policía pero no soy boludo. Si vos mezclás faso, pastillas y alcohol te morís", reveló Luque que sabía el peligroso cóctail que mezclaba Maradona. E incluso lo dijo públicamente en una una nota tras la cual Morla le mandó un audio diciéndole: "Ahí me llamó Víctor medio caliente, no digas más que tuvo momentos de alcohólico porque pueden decir que firmó borracho. Lo que tenés que decir que decir es que por momentos cuando toma dos copas de vino con la medicación le hace mal. Borrate de los medios".

DIEGO MARADONA PRESS OFFICE / AFP

Leopoldo Luque en el ojo de la tormenta por un alud de audios

El kinesiólogo era Nicolás Taffarel que a su vez es cuñado de Stinfale.

"Si te dice dos palabras coherentes, olvidate, es la gloria", le dijo este a Luque antes de que Maradona fuera en el día de su cumpleaños a un evento que le organizó Gimnasia y Esgrima La Plata. Maradona había tomado y no podía moverse por sí mismo, acomodarse el tapaboca ni hablar. Estuvo un rato. Pero lo hicieron cumplir con un contrato que había firmado por seis presentaciones públicas a cambio de US$ 60 mil.

"Yo te cuento, mirá cómo se mama", explica luego Taffarel en otro audio en el que revela que con dos copas de vino, Maradona quedaba completamente alcoholizado. O también si tomaba cinco cervezas Corona.

Las dos personas que estaban todo el tiempo con Maradona, trabajando como asistentes personales, eran Maximiliano Pomargo, cuñado de Morla, y Jonathan Espósito, sobrino del exfutbolista.

Anteriormente el rol de asistente lo cumplía Charly Ibáñez, quien era acusado de suministrarle alcohol y marihuana a Maradona.