"La muerte me seducía en los Andes y continúa haciéndolo": la entrevista a Coche Inciarte en 2017

Esta nota fue publicada originalmente el 23 de junio de 2017, y vuerlve a publicarse hoy tras la muerte de "Coche" Inciarte.

José Luis "Coche" Inciarte fue uno de los 16 sobrevivientes que emergieron de las entrañas de los Andes el 22 de diciembre de 1972, y que conquistaron al mundo con su historia de supervivencia. 45 años después, Inciarte habló con El Observador sobre su nuevo libro Memorias de los Andes, de su concepción de la muerte y del interés que parece seguir despertando esta historia casi medio siglo después.



¿Por qué esperó tanto para escribir sobre el accidente?



Los primeros treinta años, desde que salí de la montaña hasta que me retiré de la actividad empresarial, me dediqué a formar una familia como cualquier hijo de vecino. Me casé apenas llegué, al año nació mi primer hijo. Esa fue una emoción mayor que ver llegar los helicópteros de rescate. Después llegaron dos hijas más. Durante años corrí atrás de los bancos, del precio de la leche, de las vacas, hasta que en 2002 me jubilé. Ahí, por primera vez, compartí mi experiencia en una charla. Me llevé una sorpresa, porque una mujer se acercó al final y me dijo que la historia le había hecho mucho bien. Yo quedé encantado y a partir de ahí empecé a dar más charlas, en las que hablo del hombre, de la condición humana. Allá arriba le busqué sentido al sufrimiento en vida, y a la muerte, que es algo que me seducía y continúa haciéndolo. Este libro es un reflejo de estas charlas.



¿Por qué le seduce la muerte?



Porque del otro lado está mi mejor amigo Gastón Costemalle, que murió en los Andes, a quien le dedico el libro. Y está mi padre (el padre de Inciarte murió cuando él tenía 18 años). Los extraño mucho y deseo verlos otra vez. Ya hice mi familia, tengo hijos, nietos; no tengo ningún interés en morirme, pero dejé de perderle miedo después de convivir tantos días con ella en la montaña. (...) Con Numa Turcatti, después de la avalancha nos agarramos gangrena en una pierna, y nos tuvimos que operar con una hoja de afeitar. Yo me salvé y Turcatti murió días después. Él había sido más generoso que yo, yo fui más tacaño. Es de lo que más me arrepiento, de no haber dado más. Yo tendría que estar muerto, si hubiese dado más a mis amigos.



El libro está disponible en librerías y cuesta $420



¿Siente que le quedó algo en el debe durante aquellos días en la montaña?



Si, no haber dado más, como lo hizo Turcatti. Y él se murió. Por eso considero que la muerte no es un castigo y que la vida es el éxito, sino que es la continuación de la existencia.



¿La historia sigue siendo atractiva para la gente?



Cada vez hay más interés, sobre todo en los jóvenes.



Cuanto más tiempo, más interés, entonces.



Creo que como nosotros éramos muy jóvenes cuando pasó el accidente, la gente de esa edad puede llegar a preguntarse qué hubiesen hecho en nuestro lugar. La supervivencia no es exclusiva de una clase social, de un deporte o de una religión, es parte de la condición humana. También hay más interés porque el mundo está cada vez más exento de valores. La vida del ser humano parece valer cada vez menos, se mata como quien mata hormigas en el pasto. Nosotros no somos ningunos mesías ni traemos ningún mensaje, simplemente vivimos esos 72 días y queremos que la gente sepa lo que nos pasó, porque es importante contar que el ser humano es capaz de tremendas cosas. Creo que estas historias le hacen bien a la gente.



¿Fue doloroso retomar la historia y los recuerdos y convivir otra vez con ellos para escribir el libro?



Lo que sucedía era que de repente me despertaba a las 3 de la mañana con una idea y tenía que escribirla. Preparaba el mate, agarraba una birome, un cuaderno y me ponía a escribir. De repente eran las 8 de la mañana y yo estaba con la mano acalambrada. Fue duro rememorar pasajes, olores, porque el olor tiene mucha memoria. Pero escribir de mi padre, que se murió en 1966, fue de las cosas más buenas que me paso en la vida. Nunca pude encarar el proceso de duelo porque me tuve que ocupar de mi familia, y después vino el accidente y todo lo posterior. Escribir sobre él fue un placer.



El libro también tiene dibujos y pinturas de su autoría.



En el 2002, poco antes de que viniera el quilombo de la crisis, me puse a tomar clases de pintura. Fue una terapia genial. Pude plasmar varios dibujos figurativos para que la gente entienda, y algunos abstractos que van más con mis sentimientos, los que sentí en aquel momento y lo que sentí después.



Después de 45 años ¿Qué es la sociedad de la nieve para usted?



Durante aquellos días sufrí lo indecible, algo que ningún libro o película puede llegar a mostrar. Pero también encontré algo que pensé que nunca iba a encontrar: el sentido de la vida. El ser humano está en este mundo para dar y darse, y para dejar algo en el otro que se multiplique para bien. Por eso, me siento muy orgulloso de haber compartido con los amigos que volvieron, y con los que encontraron el premio de la paz en las montañas.



Otros títulos sobre la tragedia

La Sociedad de la nieveDe: Pablo Vierci

Editorial: Sudamericana

Páginas: 368

Precio: $550



Las montañas siguen allí

De: Pedro Algorta

Editorial: Sudamericana

Páginas: 256 Precio: $490



Desde el silencio

De: Eduardo Strauch

Editorial: Debolsillo

Páginas: 224

Precio: $350



Tenía que sobrevivir

De: Roberto Canessa y Pablo Vierci

Editorial: Sudamericana

Precio: $550



Memorias de los Andes

De: José Luis Inciarte

Editorial: Sudamericana

Páginas: 173

Precio: $420