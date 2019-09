La NASA permite enviar tu nombre a Marte y 4.000 uruguayos ya lo hicieron

¿Alguna vez pensaste en que tu nombre llegaría a otro planeta? Gracias a la NASA, su misión Mars Rover e internet, ahora es posible.

Send Your Name To Mars (Envía tu nombre a Marte) es el trámite web de la agencia aeroespacial estadounidense que pide escribir tu nombre, apellido, país, código postal y mail para enviarlo al planeta rojo. Los que lo hagan "viajarán" en la misión Mars Rover, que partirá en julio de 2020 y llegará en febrero de 2021 para quedarse allí 687 días (lo que equivale a un año de Marte).

NASA

Al completar los datos requeridos, tu nombre se sumará a la base de datos de la NASA y, como recuerdo, te dan un "pasaje" para descargar o imprimir. Aquí un ejemplo:

NASA

Sí, El Observador estará en Marte

Se trata de una estrategia publicitaria de la NASA, que busca atraer más usuarios a su página web como "Frequent Flyers" (viajeros frecuentes) y a su newsletter, al cual podés suscribirte como opción debajo de los recuadros a completar.

Más de nueve millones de personas alrededor del mundo han sumado su nombre a esta iniciativa. Entre ellos, 4.193 de ellos uruguayos. Turquía es el país con más nombres, más de dos millones y medio, un millón arriba de India, su competidor más cercano.

NASA

La página también brinda información sobre las distintas misiones a Marte en la sección "Learn", y la opción "Frequent Flyer", que permite a quienes ya estén registrados como viajeros frecuentes solo poner nombre y apellido para llevar su nombre al planeta.

El Curiosity Rover, un vehículo explorador de 2 metros de alto y 2,7 metros de ancho, será el enviado en esta misión. Buscará signos de vida de microbios en el pasado, y probará si se puede generar oxígeno desde la atmósfera marciana para futuros viajes de personas, según informa la página oficial de la NASA.