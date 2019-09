El uruguayo que convirtió a Plutón en enano y un debate que resurge

Por Joaquín Pisa - Especial para Cromo

El 24 de agosto se cumplieron 13 años de la histórica decisión de la Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en inglés) de que Plutón dejara de ser considerado planeta para que pasara a llamarse planeta enano. Esta nominación fue aprobada por una clasificación de objetos del sistema solar propuesta por los uruguayos Gonzalo Tancredi y Julio Ángel Fernández.

Desde esa votación, varias han sido las ocasiones en que científicos del ámbito internacional han rechazado la adjetivación de planeta enano de Plutón y pretendido volver a calificarlo como un planeta más dentro del sistema solar. Plutón, que fue descubierto por el estadounidense Clyde William Tombaugh el 18 de febrero de 1930, ha tenido al nuevo administrador de la NASA, Jim Bridenstine, como uno de los impulsores más importantes para que pueda restablecerse su calificación.

"Pueden escribir que el administrador de la NASA declara a Plutón planeta una vez más. Me reafirmo en ello, es la forma en que lo aprendí y estoy comprometido con eso", afirmó Bridenstine.

Los comentarios de Bridenstine recibieron gran apoyo en las redes y en parte de la comunidad científica, que nunca estuvo del todo de acuerdo en ese cambio de definiciones, ni en la votación de la IAU. Defienden que Plutón debería ser considerado planeta ya que tiene clima, una atmósfera multicapa, compuestos orgánicos en su superficie y posiblemente océanos líquidos, además de sus propias lunas, según el portal RT.

El programa New Horizons de la NASA ha dedicado parte de sus estudios a esta polémica, y rechaza la declaración del organismo máximo de astronomía del 2006.

Tancredi, el astrónomo uruguayo que junto a Julio Fernández "comenzó" esta discusión hace 13 años habló con Cromo sobre los dichos de Bridenstine, la situación de Plutón, la astronomía uruguaya y varios temas más.

El uruguayo que le dijo "enano" a Plutón

El astrónomo Gonzalo Tancredi es hoy el presidente de la División F de Sistemas Planetarios y Astrobiología de la IAU y director de la Licenciatura en Astronomía de la Universidad de la República. Admitió que la decisión de degradar de categoría a Plutón en 2006 sigue siendo "muy discutida", más allá de que en ese momento "fue apoyada con amplia mayoría de la Unión", dijo. Más allá de cualquier discusión, cree que las declaraciones de Bridenstine no tienen rigor científico.

"El avance científico es justamente ir avanzando en el conocimiento, descubriendo nuevas cosas. Me sorprende lo que dice porque uno está aprendiendo cosas nuevas y cambiando de paradigma constantemente, si no seguiríamos con el modelo de universo geocéntrico. No es válido el argumento. Yo aprendí un montón de cosas que están equivocadas", afirmó Tancredi.

Reconoce que en estos temas siempre se mezclan los criterios científicos y objetivos con los subjetivos, que pueden ser históricos, políticos, hasta económicos, como en cualquier decisión humana. Cree que el camino a seguir en estas situaciones es respetar al máximo el conocimiento en el tema, sacando los otros factores que puedan incidir.

La última asamblea de la IAU, realizada en 2018 en Viena

Tancredi además contó que el tema no está actualmente en discusión dentro de la IAU. La prioridad de esta institución hoy es definir de manera más precisa la distinción entre planeta, planeta enano y cuerpos menores. La próxima oportunidad que tendrán los detractores de la clasificación para cambiarla será en la asamblea de 2021 en Corea del Sur, ya que las asambleas de la Unión Astronómica se realizan cada tres años.

Otras investigaciones en curso son sobre los exoplanetas –sistemas planetarios extrasolares– y los de las ondas gravitacionales, que pueden ayudar a descubrir el origen del universo. Al mismo tiempo, Tancredi trabaja en un proyecto de la NASA que busca impactar un asteroide en 2022 para analizar los resultados, ante una posible amenaza.

Cuenta además que hay una gran inversión en infraestructura en todo el mundo. Un ejemplo es el nuevo telescopio de Chile, que será el óptico infrarrojo más grande del mundo. El astrónomo espera que los investigadores locales puedan utilizar las instalaciones por distintas colaboraciones y cercanías con la comunidad chilena, aunque sabe que "va a ser difícil, porque para investigar y tener el espacio se hacen llamados rigurosos, que generalmente se terminan llevando quienes apoyaron la inversión", afirmó.

La astronomía uruguaya

IAU Tancredi en la asamblea de la IAU en 2006

Para Tancredi, la clasificación adoptada en esa asamblea de 2006 fue "plasmar en una definición el conocimiento que la comunidad científica había adquirido en 20 o 30 años de estudio en este caso". Y describió como "un orgullo" que esta nueva nominación viniese "de un grupo de gente de un país pequeño". "Y fue adoptada y aprobada por el conjunto de la Unión Astronómica", agregó.

"Fue un paso más en este proceso de posicionar a Uruguay como un país que en esta temática ha hecho contribuciones relevantes", reconoció Tancredi. Entre ellas, está el haber aportado a la inclusión de más planetas dentro de la categoría de enanos, donde al principio solo estaba Plutón, con el ensayo uruguayo "¿Quiénes son los enanos del sistema solar?".

Destacó que Uruguay tiene una presencia importante en este tema en el mundo, aunque hay varios aspectos en los que aquí no hay investigación. Es que, según su opinión, en Uruguay es necesaria una nueva inversión en ciencias, como la que hubo en el periodo de 2005 hasta 2010 con logros como la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Pencti). En año de elecciones, la Academia de Ciencias del Uruguay, de la cual es integrante Tancredi, estará muy atenta al resultado.

"Por ahora solo ha habido algunas manifestaciones de algunos candidatos, pero es un tema mucho menos presente que otros años. Las elecciones pasadas se había llegado a un acuerdo del 1% de inversión dedicado a ciencias, que estuvo lejos de ser alcanzado, pero sigue presente, y actualmente hay candidatos que quieren seguir por esa senda pero no hay nada firmado", dijo Tancredi

Sin embargo, el director de la Licenciatura en Astronomía reconoce que en Uruguay el número de estudiantes en esta ciencia ha crecido. "Tradicionalmente teníamos en los cursos avanzados dos o tres estudiantes, en cuestión de cinco años crecieron hasta once", dijo, y recordó orgulloso que hay uruguayos que han continuado sus carreras en universidades e institutos de todo el mundo.