La noche que Maradona mandó al Uruguay de Tabárez al Repechaje del Mundial de Sudáfrica

Uruguay pendía de un hilo para ir al Mundial de Sudáfrica 2010. Había perdido con Perú en Lima 1-0, pero luego consiguió un importante triunfo por 3-1 sobre Colombia en el Estadio Centenario.

Mientras tanto, Argentina, dirigida por Diego Maradona, venía a los tumbos. En esas mismas fechas perdió como local 3-1 ante uno de sus archienemigos, Brasil, y luego 1-0 en el Defensores del Chaco de Asunción contra Paraguay.

Quedaban solo dos fechas para que se terminaran las Eliminatorias para Sudáfrica y ninguno de los dos estaba asegurado: ni el Uruguay del Maestro Óscar Tabárez, ni Argentina de Maradona.

Los celestes viajaron a la altura de Quito para enfrentar a Ecuador y si no ganaban, prácticamente quedaban eliminados.

Todos recuerdan aquel golazo de Diego Forlán en los minutos de adición contra los ecuatorianos que le dio más alas a los celestes. Le abrió la puerta a la esperanza.

Y se venía Argentina en el Centenario para cerrar las Eliminatorias. Una patriada de Martín Palermo en el Monumental de Núñez y bajo una lluvia torrencial le dio la victoria in extremis sobre Perú por 2-1 y de esa forma, mantenía las posibilidades intactas de clasificación directa. Iban 90+3 minutos y el partido se terminaba.

De esa manera, Uruguay llegaba a esa última fecha en Montevideo, con 24 puntos contra 25 de Argentina. Con solo doblegar a la selección albiceleste, hubiera clasificado de forma directa con el aditivo de dejar fuera a su clásico rival que hubiera tenido que disputar el Repechaje.

Pero no se dio. A Uruguay no le salió una y Argentina con Maradona a la cabeza, ganó 1-0 en un partido bastante chato con un gol de Mario Bolatti a los 84 minutos, un jugador que prácticamente no jugó más en la selección.

Hacía seis partidos que Argentina no lograba ganar un encuentro en Uruguay enfrentando a los celestes, pero aquella noche, el combinado del Maestro Tabárez quedó pendiendo de un hilo.

Al término de aquel partido, se recuerda el abrazo entre lágrimas con Carlos Salvador Bilardo, quien ya lo había dirigido en los Mundiales de México 86 e Italia 90, y en ese entonces era el coordinador de selecciones de AFA.

Además, también es muy recordada la conferencia de prensa posterior en la que Maradona tuvo una reacción de las suyas contra varios periodistas argentinos quienes, según él, estaban en contra de su proceso. Allí le dijo la recordada frase: "Vos, también, Pasman. Vos también la tenés adentro”.

Así fue que Uruguay debió enfrentar en partidos de ida y vuelta a Costa Rica y luego de ganar como visitante en San José de Costa Rica 1-0 y de empatar en el Estadio Centenario 1-1 con un tanto de Sebastián Abreu.