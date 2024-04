El presidente Luis Lacalle Pou aumentó su patrimonio en 60% en comparación al 2020, según se ve en la declaración jurada que presentó el pasado 22 de marzo, que incluye la compra de una moto Harley Davidson –en la que se lo vio circulando en el verano– y la venta de la casa de La Tahona que tenía junto a Lorena Ponce de León.

En total, el mandatario registra un patrimonio neto de $ 23.127.616, alrededor de US$ 586.000, según el documento informado por Búsqueda y al que accedió El Observador. En 2020 su patrimonio alcanzaba los US$ 368.000, aunque con su expareja Lorena Ponce de León alcanzaban un total de 721.000 dólares. En 2022, en tanto, la cifra presentada en la declaración por Lacalle fue US$ 418.893.

Su activo actual es de $ 32.973.983 (cerca de US$ 836 mil). Percibe un sueldo como presidente de $ 536.033, tiene depósitos de $ 2,5 millones (más de US$ 63.400) en tres cuentas de banco, posee un inmueble de un valor de 26,1 millones de pesos (US$ 661.850) y cuenta con tres vehículos tasados, en conjunto, en $ 4,3 millones.

Captura de Tortugas Ruteras La moto Harley Davidson que compró Lacalle Pou

Entre los vehículos está una moto Harley Davidson (valuada en unos US$ 55 mil), una camioneta Toyota (de unos US$ 50 mil) y un Suzuki (de unos US$ 10 mil).

La declaración marca que el mandatario vendió la casa que poseía en el barrio privado La Tahona por US$ 515.000 el 17 de noviembre de 2023.

Otro de los mayores cambios con respecto a las declaraciones anteriores se marca en sus depósitos bancarios: en la declaración 2022 constan depósitos por $ 360.245 (US$ 9.074) mientras que en 2020 estos eran por $ 603.544 (US$ 15.202).

Por otra parte, su pasivo es de $ 9.849.366 (249.667 dólares), todo en "deudas hipotecarias o prendarias". En 2022 declaró un pasivo de $2.925.054 (US$ 73.679) por el mismo concepto, mientras que en 2020 este era de $3.221.027 (US$ 81.134).

El documento presentado por el mandatario a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) también muestra la declaración de Ponce de León, debido a que la ahora expareja continúa casada en proceso de divorcio, aunque la declaración aclara que tienen una separación de bienes.

Ponce de León posee un patrimonio neto de $ 25.588.277. Tiene un ingreso de $ 140.000 por una unipersonal, tiene casi US$ 126.000 en cuatro cuentas de banco, es propietaria de dos inmuebles de un valor de $ 18.492.557 (US$ 468.759) y tiene un vehículo tasado en cerca de US$ 54.266.