Lacalle Pou y su esposa declaran tener un patrimonio de US$ 721 mil

El presidente Luis Lacalle Pou y su esposa Lorena Ponce de León declararon poseer un patrimonio neto de US$ 720.754, según la declaración jurada presentada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública y dada a conocer este viernes en el portal del organismo.

Lacalle y Ponce de León, que poseen capitulaciones matrimoniales, tienen un patrimonio de US$ 368 mil y US$ 353 mil respectivamente. El documento, presentado el 26 de mayo, toma la cotización del dólar en esa fecha, es decir $ 42,2.

Lacalle declaró un total activo de $ 18,7 millones (US$ 444 mil), mientras que la primera dama declaró poseer $ 14,9 millones (US$ 353 mil).

Como ingresos, el presidente declaró recibir $ 403.242 líquidos. A la fecha de presentar la información, tenía un depósito total de $ 603.544 (US$ 14.300) en cuatro cuentas bancarias. A eso se suma un inmueble con un valor estimado de $ 15,2 millones (US$ 360 mil) y una camioneta valuada en $ 2,5 millones (US$ 60 mil).

Como pasivo, Lacalle declaró deudas por un saldo de $ 3,2 millones (US$ 76.327).

Ponce de León, por su parte, declaró tener $ 2,98 millones (US$ 70.675) depositados en tres cuentas bancarias. A eso se suman dos inmuebles de US$ 185 mil y US$ 95 mil cada uno.

La declaración de la primera dama, que dice tener un activo de $ 14.898.490,18 y ninguna deuda, contiene un error al sumar el patrimonio. En números de puño y letra, Lorena Ponce de León puso que su patrimonio es de $ 14.898,18. Es decir, le faltaron tres cifras.

La declaración de Argimón

Carlos Pazos

La vicepresidenta Beatriz Argimón, en tanto, declaró un patrimonio de $ 3,6 millones (US$ 85 mil) y su esposo Jorge Fernández Reyes $ 20,7 millones (US$ 490 mil). En total, la pareja tiene un patrimonio de US$ 575 mil.

Argimón recibe un ingreso de $ 350 mil líquidos. Cuenta con $ 625 mil (US$ 14,8 mil) de depósito en dos cuentas bancarias, el 25% de un inmueble por US$ 52.132 y un auto valuado en US$ 9.478.

Su esposo, que trabaja en un estudio jurídico y en la Universidad de la República, declaró US$ 28 mil, US$ 450 mil por la totalidad de dos inmuebles y un auto de US$ 8.500.

Ninguno de los dos dice tener deudas.