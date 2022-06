Declaración jurada: cuánto cambiaron los ingresos de Lacalle Pou con el alquiler de su casa en La Tahona

Los ingresos por el alquiler de su propiedad en La Tahona son el cambio más relevante que presentó la declaración jurada 2022 del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respecto a la presentada en 2020 cuando asumió.

Esa propiedad es alquilada por $124.095 (US$ 3.121,85 al cierre del viernes a $39,7 por dólar).

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) hizo pública la declaración jurada del mandatario esta semana, informó Montevideo Portal y confirmó El Observador. En la misma, se puede observar que por concepto de sueldo como presidente, Lacalle Pou percibe $449.073 (US$ 11.311). El patrimonio activo del jerarca se compone, además, por los $ 124.095 que percibe por el alquiler del inmueble que posee en La Tahona, algo que no figuraba en la declaración jurada de 2020 ya que todavía residía ahí. Hoy lo hace en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, ubicada en el Prado.

El valor de la propiedad del presidente en ese barrio privado aumentó en estos dos años: hoy es de $ 16.752.825 (US$ 421.985,51) mientras que en 2020 era de $ 15.200.000 (US$ 382.871,53). A su vez, Lacalle Pou declaró tener un vehículo de la marca Toyota que esta tasado en $ 2.068.250 (US$ 52,96) y que en 2020 valía $2.531.578 (US$ 63.767,70).

Por otro lado, en la declaración 2022 constan depósitos por $ 360.245 (US$ 9.074) mientras que en 2020 estos eran por $ 603.544 (US$ 15.202).

En lo que refiere a deudas, Lacalle Pou declaró en 2022 un pasivo de $2.925.054 (US$ 73.679) por concepto de deudas hipotecarias mientras que en 2020 este era de $3.221.027 (US$ 81.134)

El patrimonio neto del presidente de la República, según la declaración jurada presentada ante la Jutep, es de $16.630.062,29 (US$ 418.893) mientras que en 2020 este era de $15.517.337,86 (US$ 390,865) lo que implica un incremento de $ 1.112.725,43 (US$ 28.028).