La pelea a los gritos de Gorzy y Baillo durante programa de radio

Todo parecía ir bien cuando comenzó la conversación en la mañana de este jueves en Sport 890. Sergio Gorzy conducía ¿Usted qué opina? y recibió la llamada de su colega Jorge Baillo.

"Vos sabés que generalmente te escucho, tengo esa mala costumbre, y me llama la atención que te haya ganado (Guido) Manini Ríos cuando vos precisamente registrás absolutamente todos los nombres y hacés guita con eso", dijo Baillo en referencia a que Gorzy contó que siempre decía que su programa era un cabildo abierto, y que desde que ese nombre se reigstró como el de un partido político, no puede usarlo más.

"No, no", contestó Gorzy. "Al contrario, si seré gil...", continuó, entre risas.

"El otro día te escuché decir, que no me gustó para nada, cuando alguien dijo 'vos porque ganás guita' y dijiste todos los quioscos que tenés y me parece bárbaro y lo ganás honesatmente. Lo que yo voy a salir a defender a algunos dirigentes. No dejo de ser dirigente porque alguna vez lo fui y sé cómo se trabaja en instituciones como Fénix en este caso, independientemente de que en este caso tenga el apoyo de Jorge Chijane", dijo Baillo, a lo que Gorzy inmediatamente respondió que le contara cómo trabaja Fénix. "Me interesa", continuó.

Baillo resaltó el esfuerzo de los dirigentes honorarios y comenzaron a hablar sobre los viajes "de garrón" de unos y otros. Y ahí comenzó la discusión.

"Con la selección no me acuerdo de haber ido gratis nunca", afirmó Gorzy. "¿Ah, no? ¿En los charters vos pagabas?", preguntó Baillo. "No, lo pagaba Tenfield", retrucó Gorzy. La discusión siguió en términos de los viajes, pero luego Baillo fue al punto al que quería llegar.

"No te oí decir, y por eso es que yo te llamo, cuando vinieron de arriba, cuando el señor (Diego) Lugano fue a alcahuetearle a (Alejandro) Domínguez y vino (Armando) Castaingdebat, (Pedro) Bordaberry y (Andrés) Scotti -por la intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol- porque vos tenías que seguir haciéndoles notas..."

"Pará, pará, pará. ¿A quién le hago notas, si no le dan notas a Cámara Celeste? Estás tan confundido", exclamó Gorzy, a lo que Baillo contestó que estaba hablando de la radio, no del programa de televisión.

"Lugano no me da notas hace cinco años. Bordaberry me da notas, ¿qué problema hay?", siguió Gorzy, y Baillo le cuestionó que lo hubiera entrevistado "cuando llegó a fútbol de la manera que llegó". Le dijo que siempre quería "quedar bien con la selección". En ese momento Gorzy se molestó y levantó la voz.

"Si tu tema es juzgar mi trabajo entonces te pido que respetes. Bajá un poquito el copete. ¿Querés hablar de mi o querés hablar de fútbol? Si querés hablar de mi, hablamos de mí. ¿Tenés problemas en cómo yo hago periodismo? ¿Yo tengo que quedar bien, decís? ¿Yo, que me ligo todas las puteadas por ser el número uno de Tenfield y me decís que tengo que quedar bien con Lugano, vos me estás jodiendo?", gritó Gorzy.

"Querés quedar bien con (el maestro Washington) Tabárez, siempre quisiste quedar bien", empezó a responder Baillo, y cuando Gorzy lo volvió a interrumpir le dijo: "El copete a ver si te dan los huevos para bajármelo vos a mi". Inmediatamente Gorzy lo sacó del aire.

"Cortame a Baillo, que se vaya. Está loco este muchacho, ¿qué le pasó?" finalizo, enfurecido el conductor.