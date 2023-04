La pequeña empresa uruguaya que llevó la energía al agua de Juan Lacaze y se convirtió en mipyme del año

Cuando se estaba por terminar de levantar la draga 21 de Julio en el puerto de Montevideo, Marcelo Álvarez, uno de los trabajadores involucrados en la construcción de esta embarcación utilizada para excavar, decidió que ya era hora de tirarse al agua para dejar de ser dependiente y fundar su propio negocio.

Corría el año 2018 cuando el proyecto de la empresa de construcción naval holandesa Royal IHC se completó. Álvarez decidió reunir todos sus ahorros y llevar adelante sus propias iniciativas en el rubro de la metalúrgica junto a su padre. Por aquel entonces, conoció a un ingeniero mercante, quien le acercó a Álvarez un proyecto para generar embarcaciones eléctricas y se sumó a los primeros pasos del emprendimiento. “Parecía solo un sueño, pero empezamos a trabajar en él”, narró en intercambio con Café & Negocios.

Así nació Astillero Álvarez en Juan Lacaze, Colonia, cuya misión es construir embarcaciones “eco amigables” y "poco convencionales", como diferentes modelos de veleros y otros tipos de embarcaciones eléctricas innovadoras. Tales como veleros Pampero, el eCat, eRacing y kayaks, entre otros.

ANDE

Lugar de trabajo de Astillero Álvarez

De todos modos, los empresarios tienen claro que el mercado de la electromovilidad en general y el náutico en particular aún son rubros muy reducidos en Uruguay. Por este motivo, la empresa ha generado diversas opciones para que los clientes consideren la movilidad eléctrica. Una de estas alternativas consiste en incorporar cambios en los vehículos de motor a combustión, con la finalidad de reducir su impacto negativo en el ambiente.

Álvarez expresó que si bien ya se han registrado algunos montajes de motores eléctricos en embarcaciones ya construidas, el diferencial de esta empresa es el enfoque en la ecología. “Todas nuestras embarcaciones están rellenas de envases plásticos”, expresó. “Esto no quiere decir que sean de mala calidad o que se puedan romper; sino que, en casos extraordinarios de accidentes, no se hundirán, y, paralelamente, se les da una segunda vida a envases q terminarían en el medio ambiente”, desarrolló el también estudiante de Ingeniería naval.

Con el paso del tiempo, la productividad de Astillero Álvarez fue en crecimiento. En este proceso, el acceso al capital semilla que le otorgó la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande) fue fundamental para el negocio, reconoció Álvarez.

Para el emprendedor, el mayor obstáculo que enfrentan para generar embarcaciones eléctricas “es cultural” y se debe a que “a la mayoría de la gente le cuesta el cambio de matriz energética y, al ser tan elevado el costo en comparación con las baterías tradicionales, deja de ser atractivo en ocasiones”.

“En un principio pensábamos solo en hacer proyectos sustentables, la realidad nos ha llevado a otra cosa”, confiesa el emprendedor. Y añade: “Hoy en día hacemos reparaciones, construcciones, proyectos personalizados, asesoramientos náuticos, tenemos un know how que antes no teníamos”.

ANDE

Marcelo Álvarez

Pero los emprendedores siguieron adelante con su proyecto. Fueron reconocidos con el reconocimiento Mipyme (micro, pequeñas y medianas empresas) del año por la ANDE. Este premio le valió una a ayuda económica no reembolsable por parte de esta organización estatal de $ 900.000, que utilizaron para invertir en dos nuevos modelos eléctricos para trasladar a los vehículos y en fabricar nuevos prototipos. También contaron con el apoyo de Unidad Mipyme de la Intendencia de Colonia.

“De aquí a dos años nos gustaría ser líderes y referencia en electromovilidad náutica, poder tener una amplia variedad de modelos cuyos cascos sean 100% mano de obra nacional" (hoy en día la mayoría se importa desde Argentina). "Tenemos un proyecto, que también es un sueño, que es tener una flota para educar y dar a conocer los beneficios de la navegación con motores eléctricos”, concluyó Álvarez.