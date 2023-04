Se lanzó el ranking de las ciudades con el metro cuadrado más caro: el impactante lugar que ocupa Montevideo

Montevideo volvió a posicionarse como la ciudad con los apartamentos más caros de América Latina en términos de valor por metro cuadrado, según el último reporte regional presentado este martes por la universidad argentina Torcuato Di Tella.

El precio del metro cuadrado de los apartamentos de Montevideo se ubica en los US$ 3.146, y esto, además, la convierte en la única ciudad del continente cuyo costo está por encima de los US$ 3 mil.

Además, la capital uruguaya se consolida como la ciudad más cara de América Latina tras haber pasado del segundo al primer puesto entre mayo y noviembre de 2022, y mantener el lugar según los datos que se desprenden de la última edición del estudio. El aumento del costo fue de 3% si se comparan los datos de este año frente al último relevamiento.

La segunda ciudad con el metro cuadrado más caro de la región fue Santiago de Chile, con un costo de US$ 2.915. Aunque su variación fue superior a la del mercado local (7%), esto no fue suficiente para desplazar a Montevideo.

En tercer lugar quedó Ciudad de México, con un precio de US$ 2.531. Le siguió Buenos Aires, cuyo valor del metro cuadrado es de US$ 2.362. El top cinco lo cerró Monterrey, otra mexicana, con US$ 2.329.

La ciudad brasileña con el valor promedio más alto del metro cuadrado fue Río de Janeiro (US$ 2.277).

Universidad Torcuato Di Tella- Zonaprop.

“El objetivo de este relevamiento es computar regularmente el valor de venta de un metro cuadrado de una unidad habitacional típica en las principales ciudades de la región según una metodología que satisfaga estándares internacionales generalmente aceptados”, se expresó en el informe elaborado en conjunto entre la universidad y la plataforma Zonaprop.

“Para tener una muestra homogénea y comparable a lo largo de América Latina, el relevamiento se focaliza en barrios con características similares en las distintas ciudades”, detalló el documento sobre la metodología empleada.