Ranking de ciudades según salario y costos de inmuebles: Montevideo como Nueva York y Barcelona

Montevideo se ubicó en el tercer puesto en el ranking regional que clasifica a las ciudades más importantes de Sudamérica, según un índice que cruza el costo de las propiedades con el salario de la población. El índice se llama Precios de propiedad, y fue elaborado y divulgado por la base de datos global de origen serbio Numbeo.

Los primeros en la lista son aquellos que presentan una mejor relación entre el valor de sus inmuebles y el nivel de sus ingresos.

La capital uruguaya obtuvo un puntaje de 10,63, y quedó por detrás de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil (9,89) y de una de las dos capitales de Bolivia, La Paz (10,30). El top cinco de la lista lo completan Barranquilla, Colombia, (11,37) y Campiñas, Brasil, (12,83).

A su vez, Montevideo se posicionó considerablemente más arriba que Buenos Aires (Argentina), que ocupó el anteúltimo lugar de la lista —solo por encima de Caracas, Venezuela—, con 28,43. También se ubicó por encima de Brasilia, dado que la capital de Brasil obtuvo 13,49 y quedó en el noveno lugar.

Puesto Ciudad País Índice 1 Guayaquil Ecuador 9,89 2 La Paz Bolivia 10,3 3 Montevideo Uruguay 10,63 4 Barranquilla Colombia 11,37 5 Campinas Brasil 12,83 6 Quito Ecuador 12,88 7 Santa Cruz Bolivia 13,3 8 Curitiba Brasil 13,34 9 Brasilia Brasil 13,49 10 Porto Alegre Brasil 14,93 11 Medellín Colombia 15,53 12 Florianópolis Brasil 15,72 13 Asunción Paraguay 15,91 14 Lima Perú 17,1 15 Bello Horizonte Brasil 18,57 16 Santiago de Chile Chile 19,53 17 Bogotá Colombia 20,6 18 Fortaleza Brasil 23,05 19 Sao Pablo Brasil 23,67 20 Río de Janeiro Brasil 23,78 21 Buenos Aires Argentina 28,43 22 Caracas Venezuela 29,23

Este índice considera tres conjuntos de variables. El primero es el valor del alquiler mensual en cada una de las ciudades que se tiene en cuenta para puntuar. Este se compone, a su vez, de cuatro datos: el alquiler mensual de un apartamento de un dormitorio ubicado en el centro, el alquiler mensual de un apartamento de un dormitorio fuera del centro, el alquiler de un apartamento de tres dormitorios en el centro y el alquiler de una unidad también con tres dormitorios fuera del centro.

La segunda variable es el precio de compra de un apartamento. Esta variable se compone de dos datos: el valor del pie cuadrado (medida anglosajona que equivale a 0.09 metro cuadrado) de un apartamento en el centro de la ciudad y el costo de la misma unidad, aunque de un apartamento que se encuentra fuera de la ciudad en cuestión.

Por último, la tercera variable se llama “salarios y financiamiento”, cuyos componentes son dos valores: el salario promedio mensual y la tasa de interés hipotecaria anual fija por 20 años en porcentaje.

Al cruzar estos indicadores, la base de datos no solo compara el costo o alquiler mensual de las ciudades en una divisa en común, como el dólar, sino las posibilidades de sus pobladores de acceder a una vivienda según su poder adquisitivo y la posibilidad de financiamiento con la que los residentes cuentan.

Índice Precios de propiedades en América.

Es por esto que, si bien la renta o compra de propiedades es más barata en Buenos Aires que en Montevideo, por ejemplo, también se debe considerar que un residente en la capital uruguaya posee, en promedio, un sueldo más alto y mejor financiamiento que en la otra capital del Río de la Plata.

Esta misma razón es la que explica que Montevideo se encuentre cercana a ciudades europeas, como las españolas Palma de Mallorca (11,08) o Barcelona (11,63), la capital de Luxemburgo (11,32) o la ciudad francesa de Niza (10,99).

La uruguaya también se encuentra cercana a Nueva York, Estados Unidos, que se obtuvo una cifra de 9,96, según este índice.

¿Cuáles son los datos que tomó en cuanta Numbeo para Montevideo? Según la base de datos internacional, el alquiler mensual de un apartamento de un dormitorio ubicado en el centro de la mayor ciudad uruguaya es de US$ 593 en promedio. Para una propiedad con las mismas condiciones, aunque “fuera del centro”, la cifra decae a US$ 492.

El costo mensual de una unidad con tres dormitorios en el centro de Montevideo para Numbeo es de US$ 991 en promedio, y fuera del centro, US$ 919.

En cuanto al precio del pie cuadrado de un apartamento en el centro de la ciudad alcanza los US$ 229 y fuera del centro, US$ 183.

El salario promedio que consideró la plataforma para un residente en esta ciudad es de US$ 1.043 (“después de los impuestos”, aclaró) y la tasa hipotecaria de interés anual a 20 años fue ubicada en el 7,86%.

Si se pone foco en Buenos Aires, por otra parte, Numbreo indica que los costos de los inmuebles son considerablemente más bajos que los de Montevideo. Estos valores son, en cuanto al primer grupo de datos, de US$ 323 (84% más bajo que los de Montevideo); US$ 232 (112% menos); US$ 638 (55% menos); y US$ 453 (103% por debajo).

Índice Precios de propiedades en el mundo.

Asimismo, en cuanto a los costos del “pie cuadrado”, los valores de los inmuebles de Buenos Aires son más caros que los de Montevideo, aunque la brecha es más pequeña respecto de los alquileres. Según esa unidad de valor, los apartamentos de la capital argentina se ubican en US$ 2.488 y US$ 2.013. La diferencia es de 0,7% y de 2,4%, respectivamente.

De todos modos, la gran diferencia entre los países se da también en cuanto a los salarios entre una y otra capital. El promedio de salario en Buenos Aires que toma la base de datos es de US$ 396 al mes (US$ 647 menos que el promedio del sueldo local).

Al considerar los datos de las propiedades y cruzarlos con los del sueldo, Montevideo se distancia de Buenos Aires, dado que a un residente en la capital argentina le cuesta más acceder a una propiedad que al de la capital uruguaya, pese que sean más baratas. La razón: los salarios.

Algo similar, pero a la inversa, sucede con Nueva York. Para ejemplificar, el alquiler de un apartamento de un dormitorio en el centro de la gran manzana es 555% más caro que el de Montevideo. Sin embargo, un residente en la ciudad estadounidense posee un salario mensual 494% mayor bajo la misma comparación.

Nueva York obtuvo casi 10 puntos en el índice de Numbeo

A continuación, Café & Negocios seleccionó y ordenó a diferentes ciudades del mundo según el índice Precios de propiedad de Numbeo.