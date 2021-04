La plataforma de streaming de Cinemateca ya está disponible: estos son sus precios y oferta

Cinemateca presentó este martes su plataforma de streaming, +Cinemateca (Más Cinemateca) que ya comenzó a funcionar y que servirá como una "cuarta sala" para la institución, que busca con este nuevo servicio extender su llegada fuera de Montevideo, poder funcionar a pesar del cierre obligado por la emergencia sanitaria, y ofrecer a través de un nuevo canal sus películas.

María José Santacreu, coordinadora general de Cinemateca, explicó en el lanzamiento de la plataforma que la idea ya estaba en las cabezas de la institución desde 2017, en ese primer momento como un mecanismo para ampliar la capacidad locativa de Cinemateca, así como tener una mayor llegada fuera de la capital, reconociendo que "adolece del centralismo montevideano, salvo por algunas actividades puntuales". Santacreu consideró que si bien en algún momento del proceso se consideró generar una asociación con plataformas ya existentes, finalmente se optó por generar un espacio propio.

"Con la mudanza a la nueva sede el tema de tener una plataforma quedó en segundo plano, pero con la pandemia y los tres cierres que hemos tenido desde marzo de 2020, volvió al primer plano", explicó Santacreu. "Este cierre significó para nosotros perder la voz. Eso fue lo peor de todo, no poder exhibir ni formar espectadores".

Si bien en los últimos meses Cinemateca desarrolló actividades como el autocine Autokino, en el Espacio de Arte Contemporáneo, y generó una sociedad con el Canal TV Ciudad, se señaló que esta es la apuesta más importante en estos tiempos de pandemia. El financiamiento de esta plataforma se hizo a través de un fondo del gobierno alemán para instituciones culturales y educativas en pandemia, y cuenta también con el apoyo del Goethe-Institut de Montevideo.

Una vista de la plataforma

"Veneramos a la sala como lugar privilegiado y proyectamos películas en 35 milímetros, pero vemos películas en otros formatos porque es la forma actual de ver cine. El streaming es una forma de ampliar nuestra llegada y tener más herramientas. Esto no va a sustituir a la sala, pero amplía la experiencia y en esta situación de pandemia nos permite funcionar estando cerrados, llegar a la población de riesgo o a los que no fueron por precaución durante este tiempo de pandemia, y aún cuando se vuelva al 100% de ritmo y capacidad de exhibición, salir del centralismo y ampliar la capacidad de visualización de las películas, llegar a más público", dijo Santacreu.

La plataforma solo estará disponible desde Uruguay y los socios de Cinemateca tendrán acceso gratuito a ella. Al contrario que otras plataformas (por ejemplo, Netflix), en las que pagando una mensualidad se accede de forma ilimitada al contenido de la plataforma, en el caso de +Cinemateca se abonarán planes mensuales que ofrecen una determinada cantidad de películas, en una suerte de cuponera virtual.

Los socios tendrán cada mes la posibilidad de ver entre seis películas de forma gratuita, y en caso de que quieran ver más filmes, podrán pagar $ 200 por otras 12 películas, o $ 400 por 24 películas más, con un máximo de 30 por mes. Además, tendrán como beneficio la posibilidad de ver los estrenos (una vez que abandonen las salas) pagando $ 50, el mismo precio que la entrada en las salas de la Ciudad Vieja.

Quienes no sean socios de la institución, podrán pagar su suscripción mensual por una determinada cantidad de películas, o pagar por cada una, al estilo del pay per view de los cables, como si se sacara una entrada para las salas. Para los no socios hay dos planes para ser miembros de la plataforma; el primero da la posibilidad de ver 12 películas al mes por $350 y el segundo 24 películas por $520. Además, también se podrán ver los Estrenos con un valor de $50. Se aclara además que las membresías son de al menos seis meses.

Desde Cinemateca explicaron que la programación de la plataforma será "independiente" de las salas, y los ciclos o estrenos que lleguen al servicio no serán las mismas que se pueden ver en las salas, a la vez que complementará eventos de la institución como el Festival de Cine anual o algunas muestras. En principio, +Cinemateca tendrá 200 títulos, pero cada mes se incorporarán estrenos, de hecho tendrá estrenos propios que no pasarán por las salas.

Al acceder a la visualización de una película, el usuario tiene acceso libre a ellas por 24 horas. Las películas permanecerán al menos seis meses en la plataforma, y la intención es que si bien haya renovación entre los títulos, la cantidad de películas disponibles sea cada vez más extensa.

Entre las secciones de la plataforma estarán los estrenos, una sección de grandes realizadores, otra específica para mujeres directoras, habrá cine latinoamericano, cine infantil, ciclos de países, cineastas, y un espacio especial para el cine uruguayo. Todas las películas nacionales que se estrenen pasarán a la plataforma luego de su ciclo en las salas.

Uno de los aspectos particulares de +Cinemateca es que también incluirá parte del archivo fílmico de la institución, al que los socios y suscriptores podrán ingresar de forma libre. Allí hay una selección de clips y documentos históricos, como filmaciones sobre la exhumación de los restos de José Artigas, un accidente de aviación ocurrido en Montevideo en 1959, en el que un avión de la Fuerza Aérea cayó sobre una casa, registros de los bailes en el Palacio Sudamérica, y el funeral de José Batlle y Ordóñez, entre otros documentos.