La presunta víctima de Dani Alves brindó detalles de la agresión sexual: "No puedo, me quiero ir"

El futbolista brasileño Dani Alves continúa preso en España, acusado de violar a una joven el 31 de diciembre pasado en la discoteca Sutton de Barcelona. El abogado del futbolista pidió varias veces su libertad, pero le fue negada.

En las últimas horas se conocieron detalles de la declaración de la víctima: "Se me acercó y me dijo: '¿Es que no sabes quién soy?'. Y yo: 'No'. Me dijo: 'Me llamo Dani, juego a las bochas en Hospitalet'. Recuerdo que me agarró la mano y me la puso como en su parte baja. Me volvió a decir que nos fuéramos. Yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo y pensé: '¿Y si me pone algo en la bebida? ¿Y si le hace algo a mi amiga?' Pensé de todo en muy poco rato", expresó en el juicio según informó el programa En boca de todos, de la señal Cuatro de la TV de España.

Agregó: "Él me hizo como un gesto y fue cuando le dije a mi prima: 'No sé si voy'. Y me dijo, 'bueno, pues no pasa nada, y me hizo el gesto de vete y ya está".

"Yo en ningún momento sabía dónde estaba yendo. Yo recuerdo dirigirme donde estaba él", prosiguió: "En ese momento dije: 'Seguro que es o una puerta hacia la calle o es una sala VIP o es otra zona del boliche'. Él abrió la puerta, recuerdo, y yo entré, y cuando entré vi dónde me estaba metiendo. Vi que era un baño diminuto, era muy muy enano. Solo tenía un retrete y para lavarte las manos".

Más adelante detalló: "Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Recuerdo decirle 'no puedo, no puedo, me tengo que ir, no quiero', y él me empezó a decir muchísimas cosas. Cuando posteriormente me puso en el suelo yo recuerdo quedarme en shock, no sabía qué hacer allí. Sé que no solo me agarró del pelo y me hizo como ponerme de rodillas delante de él. En ese momento vi un tatuaje. Como de arco. Dije: 'Este tío me va a hacer mucho daño'. Entré en ese momento. Tuve mucho miedo. La cara, el tatuaje... y hasta día de hoy son escenas que me vienen mucho".

De tocamientos a violación

El 2 de enero, la policía catalana recibió la denuncia de una mujer que afirmaba haber sufrido tocamientos indeseados por parte del futbolista.

Luego eso cambió. Según una fuente cercana al caso, la joven acusa a Alves de violación, una afirmación que ratificó en la audiencia.

De acuerdo a la misma fuente, en la decisión de la jueza de dejar al futbolista en prisión pesó el hecho de que no tiene arraigo en el país, su gran capacidad económica y que no hay convenio de extradición Brasil-España.

Varios medios españoles informaron que la agresión sexual habría sido una violación, ocurrida "en una discoteca de Barcelona el pasado mes de diciembre", indicó el comunicado del tribunal.

Según la prensa local, los hechos se remontan a la noche del 30 al 31 de diciembre.