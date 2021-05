La productividad de la hora de trabajo en los países de la OCDE: Chile y México están en el fondo de la tabla

Las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ ( OCDE ) revelan cuáles son los países en los que una hora de trabajo contribuye más al Producto Interno Bruto (PIB).

Como muestra esta infografía de Statista, no importa cuánto esfuerzo le imprima a su labor un trabajador promedio en México, su trabajo no resultará tan productivo como el de una persona en Irlanda, al menos en cuanto al PIB per cápita generado. Mientras una hora promedio de trabajo en México aporta US$ 22,2 a la economía, o US$ 30 en Chile, esa contribución ronda los US$ 110 por hora en Irlanda. En el caso de España, se sitúa en torno a los US$ 58, mientras que el promedio de la Unión Europea se ubica en US$ 57,2.

Para medir el PIB por hora de trabajo, la OCDE tiene en cuenta el total de horas trabajadas de todas las personas que participan en el proceso de producción. No obstante, este indicador de productividad laboral solo refleja de manera parcial el nivel de capacidades o la eficiencia de los trabajadores, ya que depende en mayor medida de la disponibilidad de otros insumos como capital, bienes intermedios, avances técnicos y tecnológicos, así como de la presencia de economías de escala.