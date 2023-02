La promoción en UTU aumentó y lo atribuyen a que la "pandemia sacó la presión"

La secuencia era siempre la misma: en la escuela repetían muchos menos que en el liceo, pero en el liceo lo hacía muchos menos que en UTU. Pero un diminuto virus, de la familia de los coronavirus y al que los científicos llamaron SARS-CoV-2, causó una pandemia, redujo los días de clases presenciales y trastocó el vínculo educativo. ¿El resultado? Poco a poco se flexibilizó la repetición y los porcentajes de promoción en la UTU se asemejan al liceo, y los de liceo empiezan a acercarse a los de la escuela.

Tanto es así que al término del año 2022 —y aún faltando los resultados de las pruebas integradas de febrero en que algunos pasajes condicionales pueden promover de año— al menos el 78% de los estudiantes de educación media básica de UTU pasó de grado. Un año antes, la cifra se había situado en el 75%. Así lo confirman los datos oficiales a los que accedió El Observador.

“La pandemia sacó la presión”, admite Laura Bianchi, directora de Planeamiento Educativo de UTU. Porque, a su entender, “la emergencia sanitaria obligó a cuidar y reforzar el vínculo, a cobijar a los estudiantes para que no caigan del sistema y los docentes se animaron a probar distintas estrategias que ahora decantan en un reglamento nuevo”.

Refiere a que a partir del próximo año lectivo se elimina la repetición en séptimo grado (otrora primer año del ciclo básico), la asistencia a clase deja de ser una variable que incide directamente en la promoción (porque pasa a contarse el aprendizaje en su conjunto y no acotado a los días en que el banco estaba vació o no) y que se eliminan los exámenes.

De hecho, a partir de la pandemia ya empezó a flexibilizarse la repetición. Antes (léase antes de 2020) el estudiante promovía cuando tenía menos de tres asignaturas bajas. Desde la emergencia sanitaria se permitió la promoción con hasta seis materias (el condicional es para quienes tienen más de seis). A su vez, se dejaron sin efecto los exámenes de diciembre y se pasó a una prueba integradora en febrero.

Desvinculación

La desvinculación sigue teniendo su peso. Los datos a los que accedió El Observador revelan que al menos el 6% de los estudiantes de educación media básica y el 10% de los alumnos de educación media superior se desvincularon del sistema. Eso significa que al término de diciembre hubo 6.726 que no aprobaron el año y no tuvieron derecho al examen integrador porque, directamente, habían perdido el vínculo con el sistema.

Bianchi insiste en que no hay que comparar la promoción como una variable de resultados (como era entendida antiguamente) sino que, poco a poco, el paradigma tiene que centrarse en los acompañamientos, en que los estudiantes mantengan su trayectoria y no caigan en el camino, y en que la evaluación sirva para aprender y no solo calificar.

Ese mismo cambio de paradigma es el que está en puja en la región. Misiones y Santa Fe son dos provincias argentinas que apuntaron a flexibilizar la repetición, y en esa misma dirección había declarado la semana pasada el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El riesgo que algunos docentes y académicos observan es que, en países en que los resultados educativos son parte del debate político, como en Argentina o Uruguay, un cambio de reglamento obligue una caída abrupta de la repetición y eso sea interpretado políticamente como una mejora de resultados sin sustancia.

Lea a continuación todos los resultados de UTU al término de 2022:

Resultados UTU by El Observador on Scribd