La reacción de Gustavo Leal al ser increpado por vecinos de Casavalle: "Soy antichorro, y qué"

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, fue insultado por vecinos del complejo de viviendas ubicado en Aparicio Saravia y San Martín donde este miércoles se desarrolló un operativo que acabó con 11 personas detenidas y nueve imputadas por los delitos de usurpación y robo de energía eléctrica. La discusión entre el funcionario y los ocupantes ocurrió cuando Leal participó del operativo por el cual las personas imputadas debieron entregar las llaves de las viviendas que usurpaban, según videos difundidos por Canal 4 y Canal 10.

“Decíle a esos patoteros que pusiste de custodia acá en el barrio que no le falten el respeto a los niños y a las mujeres”, dijo un hombre que se acercó hasta el jerarca del Ministerio del interior hasta quedar a pocos centímetros de él. “A mí de pesado no me va a hablar”, le contestó Leal, mientras otra mujer lo increpaba por haber liderado el operativo, al tiempo que su custodia personal intentaba protegerle la espalda.

“A mí de pesado tampoco viejo cobarde. Porque vos sos un cobarde. Eso es lo que sos. Le faltas el respeto a las mujeres y los niños. Pusiste patoteros cobardes que le faltan el respeto a las mujeres y los niños. Vienen y le pegan a los gurises”, respondió el hombre, en referencia a la custodia policial que en los últimos meses debió incrementar su presencia en la zona a raíz de los operativos desarrollados para poner fin a la banda de los Chingas, en Casavalle.

Varias personas, incluidos adolescentes y niños observaban la situación, mientras el jerarca ministerial se alejaba del hombre que lo perseguía, y otra mujer le gritaba que viniera solo al barrio y no con custodia policial.

“Dame una solución, no me tires afuera como ratas. No somos ratas. Laburamos”, gritaba otra mujer, a pesar de que todas las personas declararon ante la Justicia un nuevo lugar de residencia. En ese momento, Leal se metió en una de las viviendas desalojadas, que estaba custodiada por efectivos de la Guardia Republicana protegidos con escudos.

Al retirarse del lugar, según registró la cámara de Subrayado, una mujer le gritó a Leal que era un “antichorro”, a lo que el jerarca del Ministerio del Interior respondió con una afirmación: “¿Ustedes me gritan antichorro? Sí, soy antichorro, y qué”.

La acción policial en esa zona, ubicada justo frente al complejo de Los Palomares de Casavalle se inició este lunes tras una denuncia de la Agencia Nacional de Vivienda en la que se notificaba que algunos apartamentos habían sido ocupados ilegalmente, al tiempo que quienes residían en ellos estaban colgados de la luz.

De los nueve imputados por la Justicia, siete personas acordaron la suspensión condicional del proceso –a través del cual podrán quedar sin antecedentes si cumplen una serie de condiciones-. Estas personas fueron obligadas a abandonar la vivienda que usurpaban, y de ahora en más deberán presentarse en la seccional una vez a la semana, al tiempo que no podrán acercarse al complejo donde se encontraban los apartamentos que ocupaban.

En tanto, una mujer–con seis antecedentes penales- fue condenada a cuatro meses de prisión. Previo a la audiencia la mujer intentó suicidarse, pero al momento de comparecer ante el juez firmó el acuerdo al que había llegado horas antes con la Fiscalía y que implicaba admitir su culpa en el delito de usurpación y robo de energía eléctrica.

Asimismo un hombre de 60 años, con 12 antecedentes penales y tío de Mónica Sosa, la mujer señalada como líder de la banda de los Chingas, fue condenado a la pena de cinco meses de libertad vigilada. El hombre no fue a prisión porque su último antecedente es demasiado antiguo para ser considerado reincidente.

Este hombre, además, es investigado por haber amenazado de muerte a una mujer, a la que le apuntó con una pistola 9 milímetros y la obligó a dejar su vivienda. La víctima de esta amenaza abandonó la zona y está siendo protegida por la Unidad de Víctimas de la Fiscalía.

El caso fue investigado por la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, debido a que algunas de las personas condenadas este martes, tenían vínculos con las actividades ilegales de la banda de Los Chingas. Este grupo criminal fue el que inauguró los Operativos Mirador, con los que el Ministerio del Interior intenta frenar el avance de bandas que buscan hacerse del control territorial para desarrollar sus actividades ilegales.