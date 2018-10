Gustavo Leal: "Jairo Sosa se rio de todos en la cara"

Jairo Sosa sonreía mientras participaba de la audiencia tras la cual fue imputado por amenazar de muerte al sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y la cara visible de los operativos policiales en Casavalle que desbarataron la banda de Los Chingas, el grupo criminal que tiene a Sosa como a uno de los líderes.

Sosa sonreía cuando contestaba al juez Gonzalo Arsuaga que no tenía ninguna ocupación, que nunca, con 22 años, había tenido un trabajo, que no sabía leer ni escribir ni había ido a la escuela, que no tenía padre ni madre. Sosa tiene una larga lista de antecedentes penales –fue uno de los ideólogos e impulsores de los desalojos masivos de vecinos en Casavalle durante 2017–. Hoy es investigado por dos asesinatos –está en la cárcel esperando el juicio por matar a un hombre el 21 de agosto–, y este jueves estaba sentado en un juzgado por haber grabado videos en los que aseguraba, arma en mano, que asesinaría a Gustavo Leal y a su familia.

"Lo único que quiero saber es de qué se reía este señor", dijo Leal a la salida de la audiencia.

La sonrisa cínica de Sosa, de todos modos, también tenía un motivo: el fiscal Fernando Romano no logró que el juez aceptara que por el delito de amenazas se le aplicara al indagado una medida de prisión como medida cautelar, porque el Código Penal no prevé cárcel como pena por ese crimen. Lo que Romano debería haber hecho para lograr lo que pretendía era solicitar la imputación de otro delito, el de violencia privada, que sí tiene cárcel. Sin embargo, a los efectos prácticos nada hubiera cambiado, porque Sosa está en la cárcel desde el 6 de setiembre, como medida cautelar por el juicio del homicidio a Jonhatan Ferreira, el del 21 de agosto.

"Se rio de la Justicia, se rio de todos, se rio de la sociedad", insistió Leal.

El fiscal Romano ya adelantó que pedirá una ampliación de la formalización, para que Sosa sea imputado por violencia privada, aunque la defensa del delincuente considera que eso es ilegal y se va a oponer. El argumento jurídico de los abogados del delincuente se basa en el principio de non bis in idem, que establece que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho.