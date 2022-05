La renovación de Risso, uno de los "líderes silenciosos" de Nacional

Nota publicada el 7 de mayo de 2022 en la edición papel de El Observador

Nacional acordó la renovación de contrato de Mario Risso, uno de los zagueros del plantel, cuyo vínculo con los albos finalizaba a mitad de año. Ahora, con esta extensión, seguirá en el club al menos hasta fin de año.

El zaguero llegó a mitad de 2021, para jugar el Torneo Clausura, luego de ser campeón del Apertura con Plaza, donde fue figura.

Comenzó el torneo como titular en setiembre, con un recordado gol ante Cerro Largo en Tacuarembó, pero ese día se fue expulsado a los 22 minutos. Luego, a fin de aquel mes, volvió ante Sud América, ingresando a los 38’ en el Parque Viera, y se desgarró a los 64’.

Pasaron dos meses y su regreso fue en diciembre, en el 4-2 ante River Plate, en el que completó los 90 minutos y su tercer partido en Nacional en aquel semestre, en el que jugó 139 minutos.

L. Carreño

Mario Risso lesionado en el Viera

Este año, en cinco meses, tampoco ha logrado meterse en el equipo y solo suma 13 minutos del partido ante Plaza del pasado 2 de abril, en el que ingresó desde el banco, en su única presentación.

Renovado

Pese a que no ha logrado continuidad, el zaguero fue renovado por Nacional, según anunció el presidente del club José Fuentes a Derechos Exclusivos de radio 1050 AM y confirmó Referí.

Desde el área deportiva del club siguen los entrenamientos de Risso y confían en que cuando le toque jugar va a estar a la altura.

“Es un jugador que en caso de ser utilizado creemos que va a rendir”, dijeron a Referí.

Además, valoraron que es uno de los “líderes silenciosos” del plantel, como lo llamó Fuentes, debido a que, pese a que no tiene minutos, es uno de los referentes.

Nacional

Mario Risso

En el área deportiva lo ven así. “Es muy buen líder”, indicaron. “Además confiamos en que cuando le toque va a estar a la altura”, reiteraron.

¿Quiénes son los líderes?

Cuándo quedó definido el actual plantel tricolor, con la salida de pesos pesados como Gonzalo Bergessio, Rafa García, Diego Polenta, Facundo Píriz y Andrés D’Alessandro, entre otros, se cuestionó que Nacional se quedaba sin líderes para este año.

Sergio Rochet tomó el brazalete de capitán en el arco y Felipe Carballo quedó como la voz cantante en el mediocampo.

También hubo cuestionamientos en el clásico del Apertura, cuando el Colo Ramírez cayó en el área de Peñarol y ningún compañero se acercó a defenderlo mientras estaba rodeado por rivales.

Leonardo Carreño

Risso en su llegada a Nacional, junto a Zunimo, Ligüera y Polenta

A los pocos días esa actitud cambió, cuando hubo empujones en la cancha de Wanderers y desde el banco saltaron varios jugadores a apoyar a sus compañeros.

El nuevo plantel se fue conociendo y fueron tomando distintos roles, como en todo grupo.

Al respecto, Fuentes señaló que entre los líderes están Sergio Rochet, Martín Rodríguez, Mario Risso, Emmanuel Gigliotti, Leandro Lozano, Diego “Torito” Rodríguez y Felipe Carballo.

“Por nombrar a algunos, son líderes naturales que hacen a la convivencia del grupo, cada uno en su rol”, señaló a 1050 AM.

Consultado por los que no tenían tantos minutos, como Risso, Martín Rodríguez, “Torito” Rodríguez, y hasta hace poco Lozano, y también podría agregarse a Christian Almeida, Fuentes destacó que al no jugar “los hace más importantes y más líderes”. “Los que juegan están siempre bien, se motivan solos. Lo más bravo es mantener un plantel motivado con los que no juegan, eso es mérito del cuerpo técnico”, señaló.

@Nacional

Mario Risso

En esa línea, se renovó a Risso, quien muchas veces no está en el plantel al ser una de las opciones de la zaga en la que Leo Coelho y Nicolás Marichal son titulares, y en la que también está Mathías Laborda entre los suplentes.

Fuentes destacó su importancia en el grupo y con su extensión del contrato querían hacerle saber al jugador que eso era valorado.

Además, cuenta con el respaldo del DT Pablo Repetto, quien lo dirigió en Defensor, que lo conoce, y que dio el OK para tenerlo hasta fin de año, tiempo en el que se espera que también sea líder desde dentro de la cancha.