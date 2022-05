La nueva residencia de Nacional: mirá la obra, su importancia y las historias de figuras que vivieron en las anteriores

El Club Nacional de Football celebra este sábado 14 de mayo sus 123° aniversario y en el marco de sus festejos inaugura su nueva residencia para formativas, ubicada en una de las esquinas del Gran Parque Central, entre las tribunas Atilio García y la Héctor Scarone, sector donde está el histórico mirador.

Los albos clausuraron su antiguo gimnasio de voleibol y en ese espacio desarrollaron la flamante casa para los juveniles del interior, con fachada a Jaime Cibils.

Es una edificación con capacidad para 48 personas, con 12 dormitorios, seis en planta baja y seis en la alta, para cuatro personas cada uno, con seis baños compartidos cada dos dormitorios.

El sector social tiene cocina, comedor, sala de estar y una sala con computadoras y biblioteca.

En tanto, en el área de servicio cuenta con un vestuario independiente con baño, para antes y después de las prácticas, por si quieren ducharse ahí y no en el dormitorio, explicó el arquitecto de Nacional, Jorge Pérez Huelmo. Además, esa zona tiene una sala de máquinas y una despensa de apoyo a la cocina.

La residencia incluye un espacio abierto, con un parrillero para hacer reuniones, y también con un patio interior con jardín.

Con respecto a la visual del nuevo edificio, mantiene la fachada original con sus ladrillos.

Nacional TV

La nueva Residencia de Formativas de Nacional

“Desde el Parque la estética que vamos a ver es el volumen del viejo gimnasio de voleibol, que no va a tener el techo y los triángulos, porque se quitaron. Va a quedar con un perfil horizontal y pintado de azul para acompañar el color de las tribunas”, dijo Pérez Huelmo. “Va a quedar un espacio lindo de vivir, una hermosa residencia para disfrutar”, agregó.

La nueva obra fue construida previendo una posible futura construcción de un codo en ese rincón del Gran Parque Central.

Nacional agradeció el aporte de los jugadores Nicolás Lodeiro, Guzmán Corujo y Rafael García. Además, trascendió que Martín Ligüera y Emiliano Martínez también colaboraron. Todos son del interior y pasaron por las antiguas residencias.

El valor de la residencia

Fernando Curutchet, coordinador de Formativas de Nacional, destacó la importancia de la residencia, con lo que implica ser la casa de varios adolescentes que dejan su hogar y su familia para llegar a la capital a continuar su desarrollo.

“Para las familias de los chicos del interior que llegan a la residencia es una gran tranquilidad, ya que saben que estarán atendidos y cuidados por la gente de nuestro club”, dijo a Referí. “Así como también, acompañados y guiados en sus estudios”, agregó.

Los juveniles desarrollan “un gran sentido de pertenencia hacia el club”, dijo Curutchet. “Ya que reconocen ese gran esfuerzo que se hace, tanto desde la parte edilicia, en un lugar confortable y lindo, como desde la parte humana, en la atención afectiva hacia ellos”.

Por un tema de cupos, algunos futbolistas no van a la residencia y son hospedados estratégicamente en casas cercanas, pero sí comparten almuerzos, cenas y ratos con sus compañeros.

Otros jugadores que viajan de zonas cercanas, cuando tienen un partido muy temprano pueden quedarse a dormir en la residencia e ir al juego con sus compañeros, sin tener que madrugar para llegar desde sus casas.

¿Quiénes van a la residencia? Nacional tiene un estimativo de jugadores por categoría que pueden ir a su hogar, explicó Curutchet. “Se establece según la prioridad de un análisis psicosocial elaborado por nuestra asistente social. Generalmente el número mayor pertenece a la categoría más chica, sub 14, y así va decreciendo conforme avanzan en edad, hasta llegar a Cuarta, sub 19, que ya son mayores”.

El coordinador tricolor destacó que el hogar también establece algunas contraprestaciones para los chicos que ahí residen.

“La más importante y clave es que deben estar en el sistema educativo. Si abandonan se arriesgan a perder su lugar”, señaló.

Para los de "tierra adentro"

La residencia de Nacional ha sido el hogar para juveniles que llegan al club desde el interior profundo y que se radican en Montevideo.

Actualmente, jugadores cercanos al área metropolitana viajan, entrenan y vuelven a sus casas. Como pasaba con los floridenses Brian Ocampo y Alfonso Trezza, quienes viajaban todos los días en una camioneta contratada, que también pasaba a buscar a Manuel Monzeglio en Canelones.

Distinto es el caso de jugadores de ciudades más lejanas, con varias horas de viaje. Como Mathías Laborda, nacido en Fray Bentos, quien vivió en la residencia.

La historia del hogar tricolor tiene distintas etapas y lugares. En la década de 1940, cuando la cancha del Gran Parque Central fue rotada para tener su actual ubicación, el equipo concentraba bajo su tribuna principal, donde también se quedaban los futbolistas del interior. Ese lugar se mantuvo durante varios años, con muchos jugadores que pasaron por ahí.

Ahí vivieron, por ejemplo, Wilmar Cabrera, quien estuvo seis años, Arsenio Luzardo, Juan Ramón Carrasco, Tony Gómez, “el Chango” Pintos Saldaña, Fabián O’Neill, y más cerca en el tiempo Nicolás Lodeiro y Luis Suárez.

En 2007 los albos estrenaron una nueva residencia, una casa alquilada en la calle 8 de Octubre, a metros de la sede, denominada Eugenio “Pato” Galvalisi, en homenaje al exjugador y entrenador de formativas del club.

La “Casa Blanca”, como también se le llamaba, tenía capacidad para 25 futbolistas, con todas las comodidades y con la supervisión de un grupo multidisciplinario. Según destacó Nacional en su web, en esa residencia los juveniles realizaban varias de las tareas de la casa y se exige que todos deben estudiar, una regla de oro que no se negocia: “El que no estudia, no juega”.

Como los que habían habitado en el Parque, por ahí también pasaron otros tantos futbolistas que fueron figuras y que son una gran inspiración para los nuevos residentes tricolores.

Las historias de quienes pasaron por las residencias tricolores

La residencia en el Gran Parque Central se mantuvo durante varios años, con muchos jugadores que pasaron por ahí.

Wilmar Cabrera, por ejemplo, pasó un gran tiempo. Llegó al club en 1977 y el Peta Ubiña le dijo que se fuera a vivir al Parque. Y estuvo seis años. “El Toro” recordó en una nota a Referí que tras la final de la Libertadores de 1980 que Nacional le ganó a Inter de Porto Alegre, que tuvo que ver desde la tribuna por estar lesionado, tuvo un diálogo con Ubiña en pleno festejo. “Me abrazaba a todo el mundo. No lo podía creer. Yo todavía vivía en el Parque y el Peta Ubiña me decía: ‘¿Cuándo te vas a ir Wilmar?’”.

Arsenio Luzardo también contó cómo era la vida en el Parque. “Eran unas habitaciones enormes, con 10 o 12 camas y tratábamos de estar todos juntos, porque en aquellos momentos era difícil ir del interior a Montevideo, se extrañaba mucho”.

Eran otros tiempos. “Teníamos que pedir permiso al telefonista del Parque. En mi caso llamaba a la Jefatura de Treinta y Tres y decía que necesitaba comunicarme con mi madre a tal hora. Un policía iba a mi casa que quedaba a unas 10 o 12 cuadras, le avisaba a mi madre y a la hora que habíamos quedado yo la llamaba y podía conversar con ella. Era todo un tema. Pero son cosas que se recuerdan con muchísimo cariño y alegría”, agregó Luzardo.

Otro exjugador, Jesús Noel Alzugaray, que vino desde Quebracho a Montevideo, no se acostumbró a la ciudad y al Parque, y lo llevaron a Los Céspedes, un espacio en el que sintió a gusto. “Allá si, quedé tranquilo, en el campo, ahí me fui acostumbrando, pero pasé de viaje”, contó a Referí.

Juan Ramón Carrasco y varios jugadores de la generación de Miguel Ignomiriello también se instalaron ahí.

Más acá en el tiempo, futbolistas campeones de América y del Mundo en 1988 como el Chango Pintos Saldaña y Tony Gómez vivieron en la residencia. También, años después, lo hizo Fabián O’Neill, quien contó que algunas veces se escapaba.

Futbolistas que hoy están en actividad también vivieron en el Parque, como Luis Suárez y Nicolás Lodeiro.

“Vivíamos debajo de una tribuna del Parque Central, cancha de Nacional, con jugadores más grandes que me adoptaron enseguida. La pensión no estaba en buenas condiciones, porque a veces el agua salía fría, no había mucha comida, y hacíamos un sacrificio grande. Pero jugaba en Nacional y estaba chocho, feliz”, recordó Lodeiro, quien llegó a los 13 años al club, a El Gráfico.

Nico contó que en aquel primer momento en Montevideo evitaba salir a la calle. “Al principio, tenía miedo, no salía de la pensión y hacía las cosas en la cortita… No quería perderme”. También recordó cómo era la vida de juvenil en el Parque. “Limpiábamos las tribunas y el gimnasio del Parque Central, prendíamos la caldera... La verdad, nos divertíamos, y cuando teníamos libre, paseábamos por Montevideo”.

Luego, con la remodelación de su estadio, Nacional quitó la residencia que ahí estaba. Además, el plantel principal ya hacía tiempo que no concentraba ahí y lo hacía en Los Céspedes. En 2007 se inauguró la anterior residencia en 8 de Octubre, que ahora dejará de ser alquilada, y este 14 de mayo de 2022, en su 123 aniversario, la historia dirá que los albos inauguraron su nueva casa para la formativas.