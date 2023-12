La respuesta de Diego Alonso a los duros insultos que recibió de los hinchas de Sevilla tras quedar afuera de la Europa League

Diego Alonso, el entrenador de Sevilla, fue consultado sobre los insultos que recibió por parte de los hinchas tras quedar eliminado de la Liga de Campeones y de la Europa League esta semana, mientras sigue sin ganar en LaLiga y en UEFA.

A sólo cuatro puntos de los puestos de descenso en LaLiga, y con su entrenador cada vez más cuestionado, Sevilla recibe a Getafe este sábado (14:30 horas, DSports).

Desde que se hizo cargo del equipo andaluz a mediados de octubre, el uruguayo no sabe lo que es ganar ni en la Liga, donde contabiliza cinco empates y dos derrotas, ni en la Champions, en la que acumula cuatro derrotas.

François Lo Presti / AFP

Diego Alonso

El exseleccionador de su país sólo cuenta en su haber dos victorias en la Copa del Rey frente al Quintanar (3-0) y Astorga (2-0), dos modestos equipos de la sexta y la quinta categoría del fútbol español, respectivamente.

Los insultos de los hinchas de Sevilla

En su conferencia de prensa previa al partido con Getafe, Diego Alonso fue consultado por los insultos que recibió él y sus futbolistas en la llegada al aeropuerto luego de la última derrota ante Lens, con la se quedaron sin posibilidad de pasar a la Europa League y de defender el título.

"Sois malísimos", "hijos de puta", "den la cara", fueron algunos de los epítetos que se escucharon.

Al respecto, Alonso dijo: "No les podemos reclamar nada. Tenemos que darles resultados y alegrías para que estén orgullosos de nosotros".

Sobre la hinchada del equipo, agregó: "Está motivada, va a alentar a su club, a su escudo y tenemos que darles en el campo alegrías y satisfacciones que hasta ahora sólo hemos conseguido en la Copa. Estoy en el debe de darles esos triunfos, no pedirles nada".

"Tenemos necesidad de poder ganar para mejorar la confianza de todos”, agregó el entrenador. “Lo que se comente fuera, a mí no me descentra y tampoco a la plantilla. No hemos parado de buscar la victoria. Esperemos que el partido de mañana sea un antes y después a nivel de resultados”.

AFP

Diego Alonso

El exentrenador de la selección uruguaya consideró que su equipo ha merecido mejor suerte con los resultados. “Viendo los rendimientos de los equipos, ha merecido más. Una y otra vez, una y otra vez. Lo importante no es cuantas veces te caes sino las que te levantas", indicó.

Con respecto a la racha negativa que lleva desde su llegada a Sevilla, señaló: "Me lo he planteado un montón de veces. La conclusión que me queda es lo que me enseñaron desde chico, ser un trabajador incansable, no bajar los brazos y creer en los míos. No poner excusas, lo que está mal, mejorarlo y luchar".

Además, valoró el respaldo de sus jugadores. "El respaldo más grande no es fuera con una declaración, es lo que ve día a día en el campo. Si ves que juegas, se mata, hace lo que le dices, siguen el planteamiento y podemos mejorar como equipo, es el mejor respaldo que puedes tener como entrenador además del que sentí de la directiva porque me ven trabajar y ven el tipo de líder que soy".