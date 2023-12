La sociedad de la nieve, nominada al Globo de Oro: lista completa de nominados

Este lunes, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció a las series y películas nominadas a los próximos Globos de oro, que se entregarán el 7 de enero, dando inicio a la temporada de premios del cine estadounidense, que termina con los Oscar, programados para marzo de 2024.

La película española La sociedad de la nieve, que cuenta la Tragedia de los Andes y que está dirigida por Juan Antonio Bayona, logró una nominación a Mejor película en lengua extranjera, informó este lunes la organización de los premios.

Los otros filmes que optan al galardón en dicha categoría son la francesa Anatomy of a Fall; la finlandesa Hojas de otoño; la italiana Io Capitano; la estadounidense Past Lives (que entra en esta categoría por estar hablada mayoritariamente en coreano) y la estadounidense-británica-polaca The Zone of Interest.

La sociedad de la nieve da así un primer paso en la búsqueda de la candidatura al Oscar, donde fue elegida por España (el país que aportó la mayor parte de la producción, por encima de Uruguay y Argentina, que también tuvieron actores, técnicos y productores involucrados) como su representante en la categoría Mejor película internacional.

AFP

Los Globos de Oro se entregan el 7 de enero

En cuanto al resto de las nominadas, la película con más candidaturas es Barbie. Uno de los fenómenos cinematográficos del año, la película dirigida por Greta Gerwig tiene nueve nominaciones, incluyendo la de Mejor película de comedia o musical.

Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, y Oppenheimer, de Christopher Nolan, son por su parte dos de las candidatas principales en la categoría de Mejor película dramática.

Por el lado de las series, The Crown y Succession, con sus respectivas temporadas finales, compiten en drama, mientras que El Oso aparece como una de las candidatas más firmes en comedia.

Lista de nominados a los Globos de Oro

Mejor película dramática

Anatomy of a fall

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

The zone of interest

Mejor película de comedia o musical

Barbie

Air: la historia detrás del logo

American Fiction

Los que se quedan

Pobres criaturas

Secretos de un escándalo

Mejor película animada

El niño y la garza

Elementos

Spider-man: a través del spider-verso

Suzume

Super Mario Bros.

Wish: el poder de los deseos

Mejor película en lengua extranjera

Anatomy of a fall

Hojas de otoño

Io Capitano

Past Lives

La sociedad de la nieve

The zone of interest

Mejor actriz - drama

Annette Benning - Nyad

Cailee Spaeny - Priscilla

Carey Mulligan - Maestro

Greta Lee - Past Lives

Lily Gladstone - Los asesinos de la luna

Sandra Hüller - Anatomy of a fall

Mejor actor - drama

Andrew Scott - Todos somos extraños

Barry Keoghan - Saltburn

Bradley Cooper - Maestro

Cillian Murphy - Oppenheimer

Colman Domingo - Rustin

Leonardo DiCaprio - Los asesinos de la luna

Mejor actriz - comedia

Alma Pöysti - Hojas de otoño

Emma Stone - Pobres criaturas

Fantasia Barrino - El color púrpura

Jennifer Lawrence - Hazme el favor

Margot Robbie - Barbie

Natalie Portman - Secretos de un escándalo

Mejor actor - comedia

Jeffrey Wright - American Fiction

Joaquin Phoenix - Beau tiene miedo

Matt Damon - Air

Nicolas Cage - Dream scenario

Paul Giamatti - Los que se quedan

Timothée Chalamet - Wonka

Mejor director

Christopher Nolan - Oppenheimer

Greta Gerwig - Barbie

Martin Scorsese - Los asesinos de la luna

Celine Song - Past Lives

Bradley Cooper - Maestro

Yorgos Lanthimos - Pobres criaturas

Mejor serie dramática

The Crown

1923

The diplomat

The last of us

The Morning Show

Succession

Mejor serie de comedia

El Oso

Abbott Elementary

Ted Lasso

Barry

Jury Duty

Only murders in the building

Mejor miniserie

La luz que no puedes ver

Bronca

Daisy Jones and the Six

Fargo

Fellow travellers

Lessions in chemistry