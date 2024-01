La soja retrocedió a precios de noviembre de 2021

Los precios de los granos volvieron a retroceder esta semana y no encuentran un piso.

La soja perdió otros US$ 4 por tonelada en la semana y US$ 36 en los últimos 20 días; con una referencia de US$ 452 por tonelada para la posición julio volvió a niveles de hace 36 meses.

En Uruguay se perdió el nivel de los US$ 400 y los operadores ofrecen unos US$ 395 por tonelada de soja de la próxima cosecha.

Los cultivos locales avanzan en su crecimiento con muy buenas condiciones y con perspectivas de arrojar una cosecha de más de 3 millones de toneladas, con rendimientos que podrían estar en el eje de 2.800 kilos por hectárea.

En la formación de precios de este viernes influyeron las primeras ventas de exportación de soja de Estados Unidos a China en un mes.

Los operadores continúan atentos a las condiciones de los cultivos en América del Sur, después de que los analistas redujeron drásticamente las estimaciones para la cosecha de soja de Brasil al eje de los 150 millones de toneladas, cinco millones menos que las proyecciones oficiales.

Argentina por su parte sigue encaminándose a una gran cosecha de 50 millones de toneladas.

El trigo culminó la jornada del viernes con ganancias sobre los US$ 218 por tonelada para la posición marzo, pero no logró recuperar las pérdidas de la rueda del martes en Chicago.

Un dólar más flojo y ventas semanales de exportación estadounidenses mayores de lo esperado permitieron subas relativas en un mercado presionado por la fluidez de las exportaciones de Rusia y Ucrania y las buenas perspectivas de la próxima cosecha rusa.

El estado de los trigos de invierno en Estados Unidos enciende una luz de alerta por posibles impactos negativos del clima.

Blasina y Asociados

Los precios del trigo en Uruguay están entre US$ 195 y US$ 205 por tonelada y la cebada cervecera entre US$ 203 y US$ 206 por tonelada.

El precio del maíz cerró ligeramente a la baja en una semana con pocas variaciones por la mejora de las perspectivas respecto de la cosecha en Sudamérica y la producción récord de Estados Unidos que anclaron los precios, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

El arroz en Rio Grande do Sul se mantiene en niveles de US$ 26 la bolsa, con ligeras variaciones a la baja por razones cambiarias. La cosecha de Uruguay en 2024, que será similar a la de 2023 –unos 1,45 millones de toneladas– está cada vez más cerca de captar los mejores valores del grano en al menos 15 años.