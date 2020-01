La "sorpresa" de Yamandú Orsi y Graciela Villar por la precandidatura de Martínez

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y la excandidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Graciela Villar, manifestaron este jueves su "sorpresa" ante el anuncio de que Daniel Martínez volverá a competir por la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM).

"Me sorprendió porque él ya había sido muy enfático. Pero, bueno, está bien", dijo Orsi en conferencia de prensa.

Villar, en tanto, aseguró que el nuevo anuncio sobre la candidatura de Martínez sorprendió "a todos". "Pasada la sorpresa, lo que tenemos son candidatos de altísima calidad para someterlo a la consideración de los ciudadanos de Montevideo", agregó.

Ambos se refirieron al tema luego de participar en un asado organizado por Yamandú Costa, presidente del club Juventud de Las Piedras, que en los últimos días bajó su candidatura a la Intendencia de Canelones, por la que ahora sólo competirá Orsi.

El intendente de Canelones y dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) recordó que ni bien pasaron las elecciones nacionales dijo que el "candidato natural" para Montevideo era Martínez, de quien fue jefe de campaña en el tramo de cara al balotaje.

"Él decidió dos veces no jugar en esa cancha. Pensé que ya no era una chance, pero bueno, bienvenido. Creo que peor sería que no hubiera alternativa", señaló.

El MPP en Montevideo resolvió este miércoles respaldar la precandidatura de Álvaro Villar, neurocirujano y actual director del Hospital Maciel, que además cuenta con el apoyo del sector del senador electo Mario Bergara (Fuerza Renovadora).

Camilo dos Santos

Consultado sobre si el reimpulso a Martínez dificulta el escenario –en relación a los apoyos sectoriales a cada una de las precandidaturas–, Orsi respondió que sí y que ahora "hay que remontar". "Hay que analizar lo que pasa con el Partido Socialista, pero claro que hay que desandar un camino y siempre que eso se hace tiene más trabajo", aseguró.

Los socialistas, partido al que pertenece Martínez, decidieron en los últimos días apoyar la precandidatura de Carolina Cosse de cara al plenario departamental del 24 de enero. El anuncio generó división en la interna de los socialistas, repartidos entre "ortodoxos" liderados por el actual secretario general Gonzalo Civila y "renovadores", más afines al exintendente de Montevideo.

Respecto a si creía que los socialistas debían revisar su decisión, Orsi dijo: "Imagino que sí, que algo se va a revisar, pero las decisiones pueden ser buenas o malas y también dependen del momento en el que se tomen".